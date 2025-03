Fátima Florez fue contundente sobre los rumores de romance con Federico Bal: "La estoy pasando bien"

A menos de un día de la circulación de los rumores, Carmen Barbieri reaccionó en Mañanísima . Como madre del actor y testigo de la reunión en la que habría comenzado este romance, se mostró sorprendida, aunque no desaprobó la relación. "Yo no estoy enterada de nada, me entero por ustedes, pero sí, apruebo la relación de Fede con Fátima" , expresó con naturalidad.

Recordó que, en el Martín Fierro Latino, Fátima le pidió permiso para ir a la post fiesta con su hijo. "Le dije que vaya con Fede, que tenía auto. Ella no es muy grande, Fede tiene 35 y ella anda por ahí. Es la ex del Presidente y él es el ex de tantas", comentó con humor. Sin embargo, aclaró que su hijo no le contó nada y que se enteró al mismo tiempo que el público. "Fede está en Londres y me dijo que fue a ver Cabaret, que es maravillosa… pero de esto no me dijo nada. ¡Qué linda pareja hacen!", expresó.

Lejos de incomodarse, Barbieri dejó en claro que no tiene inconvenientes con el supuesto romance. "Ella me cae re bien. Están solos. Le pregunté y me dijo: 'Nada, mamá, no hablen de mí'", contó entre risas.

Para despejar dudas, este jueves Carmen decidió escribirle a su hijo en vivo. Al no recibir respuesta, le envió un audio durante el programa: "En este momento estoy en vivo y me dicen que estás saliendo con Fátima. No sabía nada, aunque no me creen. Si es cierto, ojalá estén bien, pero todo el mundo lo dice, ¿es verdad?", le preguntó directamente. Fiel a su estilo, cerró con un comentario que generó risas en el estudio: "Por favor, Fede, mandame un audio así se te escucha. Estoy terminando el programa, dame una primicia".