La Voz Argentina: cómo votar a tu favorito para que llegue a los shows en vivo

Con los cuatro equipos definidos, el reality de canto de Telefe está listo para entrar en su siguiente fase.

La Voz Argentina entra en la última etapa eliminatoria previa a la final.

La Voz Argentina entra en la última etapa eliminatoria previa a la final.

En esta fase decisiva, la dinámica del programa cambia: ya no son solo los coaches quienes deciden quién avanza. Los participantes se enfrentan en galas en directo y es el público quien, a través de sus votos, tiene la última palabra para elegir a los concursantes que continúan en la competencia, hasta llegar a las semifinales y, finalmente, a la gran final.

Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina

Podés votar enviando VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. Una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali, Team Luck Ra, Team Miranda o Team Sole, y luego sí puedas definir a qué participante darle un voto.

Cómo quedaron definidos los equipos de cada jurado

  • Team Lali: Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo.

Los que deberán ser elegidos por los televidentes son:

  • Franca Castro Videla.
  • Lucas Rivanedeira.
  • Giuliana Piccioni.
  • Iara Lombardi.
  • Lucio Casella.
  • Nicolás Armayor.
  • Team Soledad: Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel y Luis González.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:

  • Laila Speciale.
  • Ezequiel Montagnino.
  • Valentina Otero.
  • Leandro Romano.
  • Gustavo Rosales.
  • El dúo Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.
  • Team Luck Ra: Thomas Dantes, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:

  • Enrique y Tomás Olmos.
  • Camila Rizo Avellaneda.
  • Nicolás Behringer.
  • Jacqueline Medina.
  • Eduardo Desimone.
  • Lucía Lencina.
  • Team Miranda!: Joaquín Martínez, Thomas Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:

  • Aimel Sali.
  • Abril Robledo.
  • Federico Caravatti.
  • Emiliano Villagra.
  • Lisandro Domínguez.
  • Eugenia Rodríguez.
