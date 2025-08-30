La Voz Argentina: cómo votar a tu favorito para que llegue a los shows en vivo

Todos los equipos de La Voz Argentina ya compitieron en los Playoffs y ahora la decisión final está en manos del público. El certamen de canto que se emite por la pantalla de Telefe comienza a entrar en sus instancias finales, donde el siguiente paso son los Shows en Vivo.
En esta fase decisiva, la dinámica del programa cambia: ya no son solo los coaches quienes deciden quién avanza. Los participantes se enfrentan en galas en directo y es el público quien, a través de sus votos, tiene la última palabra para elegir a los concursantes que continúan en la competencia, hasta llegar a las semifinales y, finalmente, a la gran final.
Los looks de Luck Ra, Juliana Gattas, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ale Sergi en las batallas de La Voz Argentina
La Voz Argentina entra en la última etapa eliminatoria previa a la final.
Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina
Podés votar enviando VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. Una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali, Team Luck Ra, Team Miranda o Team Sole, y luego sí puedas definir a qué participante darle un voto.
Los que deberán ser elegidos por los televidentes son:
- Franca Castro Videla.
- Lucas Rivanedeira.
- Giuliana Piccioni.
- Iara Lombardi.
- Lucio Casella.
- Nicolás Armayor.
- Team Soledad: Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel y Luis González.
Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:
- Laila Speciale.
- Ezequiel Montagnino.
- Valentina Otero.
- Leandro Romano.
- Gustavo Rosales.
- El dúo Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.
- Team Luck Ra: Thomas Dantes, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.
Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:
- Enrique y Tomás Olmos.
- Camila Rizo Avellaneda.
- Nicolás Behringer.
- Jacqueline Medina.
- Eduardo Desimone.
- Lucía Lencina.
- Team Miranda!: Joaquín Martínez, Thomas Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello.
Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:
- Aimel Sali.
- Abril Robledo.
- Federico Caravatti.
- Emiliano Villagra.
- Lisandro Domínguez.
- Eugenia Rodríguez.