La Voz Argentina: cómo votar a tu favorito para que llegue a los shows en vivo

Con los cuatro equipos definidos, el reality de canto de Telefe está listo para entrar en su siguiente fase.

La Voz Argentina entra en la última etapa eliminatoria previa a la final.

Todos los equipos de La Voz Argentina ya compitieron en los Playoffs y ahora la decisión final está en manos del público. El certamen de canto que se emite por la pantalla de Telefe comienza a entrar en sus instancias finales, donde el siguiente paso son los Shows en Vivo.

En esta fase decisiva, la dinámica del programa cambia: ya no son solo los coaches quienes deciden quién avanza. Los participantes se enfrentan en galas en directo y es el público quien, a través de sus votos, tiene la última palabra para elegir a los concursantes que continúan en la competencia, hasta llegar a las semifinales y, finalmente, a la gran final.

Los looks de Luck Ra, Juliana Gattas, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ale Sergi en las batallas de La Voz Argentina La Voz Argentina entra en la última etapa eliminatoria previa a la final. Web Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina Podés votar enviando VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. Una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali, Team Luck Ra, Team Miranda o Team Sole, y luego sí puedas definir a qué participante darle un voto.

La Voz Argentina La Voz Argentina entra en la última etapa eliminatoria previa a la final. Web Cómo quedaron definidos los equipos de cada jurado Team Lali: Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo.

Los que deberán ser elegidos por los televidentes son: