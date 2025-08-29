El osado minivestido de Soledad Pastorutti que cuesta $350.000 y revela su figura privilegiada

En esta nueva instancia de La Voz Argentina , los playoffs , los jueces tienen la oportunidad de lucir looks distintos todos los días. La cantautora Soledad Pastorutti no perdió la oportunidad de jugársela con conjuntos que muestran su bella silueta con transparencias y espalda descubierta.

Casi siempre de negro, la folclorista prefirió jugar con las texturas de sus conjuntos y que el tono que destaque sea el de su piel al descubierto . Con brillos, encaje, lentejuelas y flecos, el accesorio perfecto fue su gran sonrisa .

“Hot La Sole”, “devoraste” y “hermosos outfits” fueron algunos de los halagos que recibió la cantante en las redes sociales. A algunos respondió con agradecimientos: "Me alegra tu parecer".

El primero fue un conjunto negro, que simula ser un vestido . Pero, en realidad, es un body de encaje mangas largas, con un corpiño a juego: el "free fall bodysuit" cuesta $150 mil; y una falda corta de tiro bajo en saten negro con una tira que cae hasta el piso, la " free fall skirt" sale $280 mil .

El segundo, también de Kosaf, es un vestido corto con tiras en distintos largos y una base de lentejuelas, también en negro. Este último está disponible en la página de ropa y cuesta $350 mil.

Con los accesorios se mantuvo sencilla y apeló a los llamativos conjuntos que expuso al aire. Otros de sus looks en esta instancia de La Voz Argentina fueron trajes o monos también en tonos sobrios: negro o borravino. Aún quedan las fases en vivo para ver las nuevas tendencias que Soledad incorpora y la modernizan como ícono de la moda.