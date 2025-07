Chilenos ningunearon a Soledad Pastorutti y a Ale Sergi en La Voz Argentina y se declaró la guerra

Julián interpretó el reconocido tema "Message in a Bottle" (The Police), pero los drásticos cambios que aplicó en los versos provocaron el rechazo del jurado conformado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ale Sergi y Juliana Gattas (Miranda), y Luck Ra. Incluso, hubo momentos de desafinaciones.

"Hiciste algunas variaciones que estuvieron buenas, tal vez lo que nos pasó a nosotros fue que sentimos que arrancaste súper arriba y hay una parte en la canción que baja, que te mantuviste ahí, buscamos algo de matiz y no lo encontramos. Cantar Sting no es nada fácil. Fue ese detalle que no nos terminó de convencer, pero no quiere decir que no haya estado muy bien lo que hiciste", explicó Ale Sergi, el vocalista de Miranda, sobre su rechazo.