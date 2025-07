Las desubicadas burlas en La Voz Argentina hacia una participante que desafinó y fue rechazada

Una joven participante fue rechazada por el jurado de La Voz Argentina y desató en el programa del martes una postal impensada: Momi Giardina y Santi Talledo , conductores del stream oficial de Telefe, se burlaron del episodio y no pudieron disimularlo .

Lula Medina , de Buenos Aires, interpretó "M.A.I.", una canción popularizada por Milo J . Sin embargo, no fue "un buen día", tal como dijo tras cantar. Ningún jurado dio vuelta su silla y ella quedó eliminada de La Voz Argentina.

Embed - VINIERON FEDE MESTRE Y MÁXIMO MEDINA A CANTAR EN VIVO | #REACTLAVOZ [PROGRAMA COMPLETO] 07/07/25

"Vos sabés que no se sintió que estuvieras mal de las cuerdas vocales. Sí estar nerviosa y agitada te hace calar un poco y estar corrida de la nota, eso pasa cuando uno está nervioso y respirando desde arriba. Por eso no me di vuelta. Estabas por arriba y por debajo de donde debías estar", evaluó Lali, una de las coaches del programa.