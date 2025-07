No convenció a nadie en La Voz Argentina y su padre liquidó con todo a Lali Espósito

" A mí me faltó escucharte más enojada , te sentí controlada, tratando de hacerlo bien, que se entiende porque uno quiere pegarle a la nota, pero me faltó esa garra en la última nota arriesgada", criticó Lali a Abril cuando le dio su devolución y justificó las razones para no elegirla en esta edición.

"No. No coincido. No sé a qué le llama (Lali) 'más garra', si es una cumbia más lenta. No es un tema para que explote la garganta. Pero bueno, son opiniones", expresó el papá de la participante cordobesa, visiblemente molesto.

En la previa, él había contado que vendió su auto para poder regalarle un colectivo adaptado que le permite hoy a Abril y su banda trasladarse con sus instrumentos y equipos a los shows. De allí la ilusión de llegar a La Voz Argentina y destacar en el programa más visto en el país, pero no alcanzó.

“Me tiembla el cuerpo. Tengo una bronca...”, admitió el papá de Abril ante las cámaras luego del momento incómodo vivido al aire en Telefe.