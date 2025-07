Emiliana Ilardo, la joven de Guaymallén que enamoró en La Voz Argentina y desató una pelea en el jurado

"Me cag...": Soledad Pastorutti no pudo ocultar su rabia con Luck Ra en La Voz Argentina por un posible ganador

Se supo cómo reaccionó Marley al debut de Nico Occhiato en La Voz Argentina: "No le crean nada"

La mendocina interpretó la canción "Like I'm Gonna Lose You" (Meghan Trainor feat. John Legend) y sorprendió con su afinación, vibrato y dulzura. Todos los coaches giraron su silla y se pelearon por tenerla en sus respectivos equipos.

Embed - Emiliana Ilardo - "Like I'm gonna lose you" - Audiciones a ciegas - La Voz Argentina 2025

"Tengo parientes en Guaymallén, les mando saludos", reveló la Sole al dialogar con la joven mendocina. "No podías no estar en La Voz. Hubiera sido injusto que no nos diéramos vuelta. Muy afinada y precisa", agregó.