Se supo cómo reaccionó Marley al debut de Nico Occhiato en La Voz Argentina: "No le crean nada"

Nicolás Occhiato debutó oficialmente como conductor de La Voz Argentina , formato que acostumbraba a hacer Marley . Por lo que, revelaron cómo habría reaccionado al ser reemplazado, pese a que él ha hecho esfuerzos por demostrar que no le molestaba.

En este sentido, fue Marina Calabró quien contó en Lape Club Social la verdad sobre el mítico presentador : “Estos programas se asocian mucho a sus conductores originales. Y Marley es un conductor muy fuerte. De mucho peso y muy arraigado. Marley ahora se hace el superado y dice ‘¡No importa, yo estoy en otra etapa con mis pequeños retoños!’ ¡No le crean nada! ¡Está odiado! Y además va a Luzu a sobreactuar que no le pesa que Occhiato lo reemplace".

"En relación a Occhiato, por supuesto que es un crecimiento. Un mega formato internacional. Pero que es muy ingrato con el conductor, porque tiene un rol más de soporto, de contención de la familia. Igual noto que a Nico no le pesó, no lo vi achicado. La verdad es que se lo vio suelto, fresco y conectado con el jurado ”, concluyó sobre la actuación del líder de Luzu TV.

Marley rompió el silencio en Ángel Responde, luego de que se confirmara que no iba a ser el conductor de la nueva edición de La Voz Argentina (Telefe) y que su lugar lo tomaría Nico Occhiato.

Marley

"¿Te dio un poco de nostalgia cuando te enteraste?", a lo que explicó: "No, nosotros desde noviembre lo veníamos hablando. Entonces, no fue una sorpresa ni nada sino que fue algo que lo veníamos hablando con el canal. Yo ya lo hice cuatro veces, a mi me encantaría poder tener la paciencia de Marcelo o alguien para hacer 20 veces el mismo formato pero, para mí, las cosas tienen un tiempo y después tenés que pasar a otra cosa porque sino es como repetitiva tu vida también".

También, negó estar involucrado en la decisión de que el creador de Luzu TV esté al frente de esta temporada y vaticinó lo que vendrá: "Lo va a hacer genial. Aparte al programa le va a ir bien porque hace tres o cuatro años que no se hace, entonces va a haber ganas de ver un programa de canto".