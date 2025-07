Se pudrió en La Voz Argentina con la participante que le faltó el respeto a Soledad Pastorutti

"No sé por qué , pero presiento que Lali todavía se está preguntando '¿por qué me di vuelta?' ", se lee en un comentario de redes sociales. "Me sentí re incómoda con solo escucharlas hablar", sumó otra televidente. " No se les entiende nada ", dice otro comentario en YouTube.

"Les quiero dar la bienvenida. No me di vuelta, pero no significa que no me haya gustado. Simplemente creí que mi batalla estaba perdida", declaró la Sole. Las chicas la interrumpieron y expresaron: "No sé".