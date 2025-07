Un participante no quería estar con Soledad Pastorutti en La Voz Argentina e incomodó a todo el jurado

"Ahora me voy a quedar con las ganas de compartir equipo con Luck Ra" , lanzó Ezequiel, desatando risas y caras incómodas en el estudio de Telefe.

"Mirá que Sole aprieta el botón de 'deselegir'", lanzó Lali Espósito.

"La amo a la Sole, desde niño la sigo", intentó recomponer Ezequiel.

Entonces, Soledad recordó cuando otro cordobés llamado Ezequiel, en 2021, la rechazó y se fue con Ricardo Montaner, por entonces coach del programa. El joven perdió en la final ante Francisco Benítez, del equipo de la Sole.

"No me hubiese dado vuelta si confiaba en vos. Quiero un equipo potente, lindo, que tenga de todo. Cuarteto también", explicó Soledad sobre su elección y por qué no hay que prejuzgar por géneros y estilos.

"La gente cree que tiene cantar pop con Lali y Miranda, cuarteto con Luck Ra y folclore conmigo. Y en La Voz Argentina podés cantar los que tengas ganas y quieras", aclaró la Sole sobre los estereotipos instalados.

"No puedo decir gracias por elegirme pero ¡cómo es la vida!", agregó la reconocida cantautora.

Para cerrar en buenos términos, Ezequiel recordó que en su infancia era fanático de la Sole y temía sufrir burlas en la escuela.

"Sole, te cuento una anécdota. Cuando era niño habían carátulas en el colegio con tu cara. Y yo era fan de folclore y mi mamá me decía '¿cómo vas a querer una carátula de la Sole?'. ¡Mirá de quién te burlaste!", reveló el concursante.