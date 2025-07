La Voz Argentina: el mendocino que cantaba en la Plaza Independencia, brilló en España y ya es del team Lali

"El año pasado fui finalista de la edición 'Got Talent España ' . Y, como parte de la sorpresa que nos daban a cada uno de los 13 finalistas, pasaron un video donde Lali, Paulo Londra y mi familia me enviaban saludos . Y ahora, a seis meses de ese momento, ¡tengo la posibilidad de ser parte del equipo de quien me envió el saludo , con el agregado de estar en mi propio país y rodeado de mis hermanos !", resume este humilde artista, nacido y criado en Chacras de Coria , y quien hasta cantó y tocó el piano en las calles mendocinas y en la Plaza Independencia para poder concretar su sueño .

"Es súper loco ese dualismo de haber sido finalista en 'Got Talent' el año pasado y ahora estar de nuevo en 'La Voz' ", resume el artista, quien sabe que esta edición del programa argentino ya es una revancha personal luego de que no pasara las primeras audiciones para la edición 2022 .

Para ello, durante prácticamente todo el 2023, cantó en las calles mendocinas y a la gorra. ¡Si hasta se llevaba su propio teclado a la Plaza Independencia para, durante horas, cantar y cantar!

"Cada uno viajó a España buscando nuevos horizontes en lo suyo porque, por distintas razones, acá en Mendoza no lo encontrábamos", rememora Ambrosio.

Ambrosio Cantú 2.png

Durante todo un año, el artista mendocino estuvo cantando en las calles de Valencia. Poco a poco, Cantú fue instalándose como parte del mobiliario fijo de las calles valencianas y así fue como, luego de recorrer terraza por terraza y de ahorrar moneda a moneda, consiguió comprar un parlante. De esta manera se asentó en la zona de Plaza de Toros.

"Estuve cantando más o menos un año en la calle hasta que llegó la famosa 'suerte', como uno le dice, pero que para nosotros es la confluencia entre trabajo duro y la oportunidad. Un día de abril del año pasado yo estaba cantando y se acercó una chica. Me contó que ella tenía una amiga que trabajaba en la producción de 'Go Talent' y que mi perfil re daba para el programa", rememora.

Un mendocino finalista en Got Talent España

Ese encuentro derivó en Ambrosio audicionando y en un mail que le llegó cerca de un mes después donde le confirmaban que había quedado seleccionado para el programa. Para ello, debía viajar a Madrid. Las instancias fueron pasando y Ambrosio llegó a la final.

"En la final había 13 personas de todo el mundo. Había ucranianos, turcos, españoles y, por supuesto un argentino que era yo. ¡Siempre hay un argentino en todos lados!", describe, siempre sonriente. Ambrosio no fue el ganador de la competencia, pero nada ni nadie le quitará jamás la experiencia de esa histórica participación.

Ambrosio Cantú 4.png

Esta performance también marcó un antes y un después en su vida. Con "la chapita" -como él mismo le llama- de ser finalista de "Got Talent España", Cantú tomó mayor visibilidad. Y ya el escenario de sus presentaciones, que tradicionalmente había sido la calle, se mudó a distintos bares un poco más conocidos.

"Igual, la calle siempre va a tener eso de llegarle más directo a la gente", confiesa.

De España a Mendoza, y de Mendoza a "La Voz"

En enero de este año, Ambrosio regresó a Mendoza. Una vez más, de la mano de esa "chapita" del reality español, durante un par de meses el artista se presentó en distintos espacios.

"Volvimos a Mendoza sabiendo que el objetivo era entrar a 'La Voz Argentina'. Por esto mismo, en mayo viajamos a las audiciones que se hicieron en San Juan", resume.

Dos semanas transcurrieron entre que audicionó y le confirmaron que había quedado seleccionado para el programa. Lo demás es historia ya conocida: la versión acústica de "Mamma Mia" en el mainstream televisivo del domingo, todos los jurados cautivados por su voz y la inclinación de Ambrosio hacia Lali.

La vida del artista

Con 5 años, Ambrosio Cantú comenzó a ir a coro, mientras que a los 8 aprendió piano. Cuando tenía 17 años se le cruzó por la cabeza la idea de profesionalizar su amor por la música y dedicar su vida a ello. Hasta entonces, lo atraían las letras y ser escritor, por lo que no descartaba estudiar algo referido a Literatura.

"Hubo un momento clave: la pandemia. Después de cumplir los 17, empezó la cuarentena. Era mi último año de secundario y no tenía muy en claro a qué dedicarme. La cuarentena me encontró con mucho tiempo para mí solo, y eso fue clave. Sumado a que un día mi hermano, José, me dijo que todo era más simple de lo que parecía, que tenía que hacer lo que me hiciera feliz”, cuenta el mendocino.

Ambrosio Cantú 5.png

En 2020 Ambrosio terminó la secundaria y, hasta fines de 2023 -cuando viajó a España-, siempre la música fue su leitmotiv.

"Durante tres años estuve intentando incursionar en la música en Mendoza, pero no era fácil. Fue entonces que decidimos irnos a España. Hoy puedo decir que con esa decisión 'le di al clavo'. Pero hay todo un arrastre de piedras y cuestiones personales, muchas que no estoy preparado para contar", reflexiona, en voz alta.

La música es lo que hace feliz y "sentirse lleno". Ya sea en las calles mendocinas, en las terrazas valencianas, en "Got Talent España" o en "La Voz Argentina".

"En cualquier lado donde me pare a cantar, siempre van a estar los nervios. Pero, al mismo tiempo, el día que no sienta esas emociones, lo voy a dejar de hacer. Lo que me hace humano es el sentir el miedo y pavor, y el disfrute de poder vivir, de poder llevar el mensaje de 'no importa de dónde vengas o salgas, si querés algo, podés conseguirlo'", describe.

Séptimo hijo varón y el padrinazgo presidencial que no es tal

Ambrosio es el noveno hijo de Carlos, ingeniero agrónomo, y Marcela, ama de casa. Pero, además, es el séptimo hijo varón.

"Mi viejo empezó comprando un pequeño terreno en Chacras en 2001. Y siempre nos llevaba a todos en el Fiat Duna a la escuela. Me acuerdo de haberme bajado del auto desde el baúl", rememora el artista.

Aunque conoce la tradición referida a que el presidente está destinado a ser el padrino de todo séptimo hijo varón en Argentina (según la leyenda, es para revertir la maldición que lo convierte en "lobizón"), Ambrosio reconoce que nunca iniciaron los trámites en su familia.

Ambrosio Cantú 6.png

"Nací en 2002, en medio del lío que dejó cinco presidentes en una semana", se excusa.

Lo que se viene

"Estoy súper motivado y súper contento para lo que se viene, desentrañando aún muchas partes mías como persona. Si tuviese que comparar a este Ambrosio con el de antes de 'Got Talent', el de ahora es muchísimo más curtido, con más experiencia, más agradecido y que se considera un ser súper afortunado con lo que pasó. Pensar que no hace mucho estaba cantando en una plaza, y nunca hay que olvidarse de dónde viene uno para saber a dónde va a ir”, concluye.