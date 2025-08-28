Lollapalooza 2026: la reacción de Soledad Pastorutti al ver su nombre en el line up

El Lollapalooza se realizará en marzo y la cantante santafesina, una de las confirmadas, expresó su alegría en redes sociales.

Tras el éxito de la edición por sus diez años, Lollapalooza Argentina ya confirmó su regreso en 2026. El megafestival de música volverá a celebrarse en el Hipódromo de San Isidro los días 13, 14 y 15 de marzo, con producción de DF Entertainment y C3 y una grilla que, como siempre, reunirá a artistas nacionales e internacionales de múltiples géneros.

Cada año, el Lollapalooza es sinónimo de grillas diversas para celebrar grandes leyendas musicales o descubrir jóvenes talentos, para revivir sonidos del pasado y conocer los más innovadores géneros.

Entre los nombres más resonantes, están los de Sabrina Carpenter, Lorde y Chappell Roan. A estos, se le suman los de argentinos, que año tras año posicionan al país a nivel mundial: Paulo Londra, Ratones Paranoicos, Soledad Pastorutti, Yami Safdie, Massacre y los mendocinos Spaghetti Western.

Lollapalooza Se confirmó el Line Up del Lollapalooza 2026. Web Soledad Pastorutti expresó su alegría por ser parte del Lollapalooza 2026 Si algo le faltaba a La Sole, una de las artistas más consagradas de nuestro país, era tener participación en este tipo de shows y el 2026 será su año. La jurado de La Voz Argentina dirá presente en una de las fechas y ni bien se conoció el Line Up, manifestó su alegría en su cuenta de X.

"Feliz de llevar nuestro folklore, por primera vez, al @lollapaloozaar Ahí nos vemos para cantar, bailar y revolear el poncho juntos!!!", escribió la santafesina, que de inmediato comenzó a recibir felicitaciones y apoyo de sus fans y sus colegas, como es el caso de Juliana Gattas, integrante de Miranda! y compañera de Soledad en el reality de canto de Telefe.