Lollapalooza 2026: la reacción de Soledad Pastorutti al ver su nombre en el line up

El Lollapalooza se realizará en marzo y la cantante santafesina, una de las confirmadas, expresó su alegría en redes sociales.

Soledad expresó su felicidad por ser parte del Lollapalooza 2026.

Lineup Lollapalooza Argentina 2026: artistas y bandas confirmadas 

Lineup oficial de Lollapalooza 2026: estos son los artistas y las bandas confirmadas

el vivero musical de la uncuyo y el violetta club se unen para un concierto dedicado a vivaldi

El Vivero Musical de la UNCuyo y el Violetta Club se unen para un concierto dedicado a Vivaldi

Cada año, el Lollapalooza es sinónimo de grillas diversas para celebrar grandes leyendas musicales o descubrir jóvenes talentos, para revivir sonidos del pasado y conocer los más innovadores géneros.

Entre los nombres más resonantes, están los de Sabrina Carpenter, Lorde y Chappell Roan. A estos, se le suman los de argentinos, que año tras año posicionan al país a nivel mundial: Paulo Londra, Ratones Paranoicos, Soledad Pastorutti, Yami Safdie, Massacre y los mendocinos Spaghetti Western.

Lollapalooza
Se confirmó el Line Up del Lollapalooza 2026.

Soledad Pastorutti expresó su alegría por ser parte del Lollapalooza 2026

Si algo le faltaba a La Sole, una de las artistas más consagradas de nuestro país, era tener participación en este tipo de shows y el 2026 será su año. La jurado de La Voz Argentina dirá presente en una de las fechas y ni bien se conoció el Line Up, manifestó su alegría en su cuenta de X.

"Feliz de llevar nuestro folklore, por primera vez, al @lollapaloozaar Ahí nos vemos para cantar, bailar y revolear el poncho juntos!!!", escribió la santafesina, que de inmediato comenzó a recibir felicitaciones y apoyo de sus fans y sus colegas, como es el caso de Juliana Gattas, integrante de Miranda! y compañera de Soledad en el reality de canto de Telefe.

Cuándo y dónde retirar las pulseras para el Lollapalooza Argentina 2026

A mediados del mes de diciembre se anunciarán las fechas y los puntos de canje habilitados para las pulseras (entradas), además del envío a domicilio de acuerdo al orden en el que se hicieron las compras.

