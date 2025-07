Link de entradas para Lollapalooza Argentina 2026: precios Early Bird y dónde comprar

En su primera década en Argentina, pasaron por sus escenarios artistas internacionales de la talla de Red Hot Chilli Peppers, Billie Eilish, Miley Cyrus, Twenty One Pilots, Justin Timberlake, The Weeknd, The Killers, The Strokes, Foo Fighters, Olivia Rodrigo, Arctic Monkeys, Drake, Limp Bizkit, entre otros. A su vez, los escenarios hicieron brillar a talentos argentinos como Lali, Tan Biónica, María Becerra, CA7RIEL & Paco Amoroso, WOS, Trueno, Miranda! y Usted Señálemelo, por ejemplo.