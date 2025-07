Lollapalooza Argentina 2026 ya tiene fecha: cómo será la venta de entradas y cuánto cuestan

3 Day Pass (general) : acceso a todos los escenarios y sectores temáticos como Kidzapalooza, Beergarden (para mayores de 18), Espíritu Verde, zonas de arte y espacios gastronómicos.

3 Day Pass Plus : incluye beneficios extra como zonas exclusivas con sombra, wifi, baños preferenciales, pantallas gigantes, estaciones de carga, lockers gratuitos, y atención personalizada.

: incluye beneficios extra como zonas exclusivas con sombra, wifi, baños preferenciales, pantallas gigantes, estaciones de carga, lockers gratuitos, y atención personalizada. 3 Day Pass Lolla Lounge: el pase premium del evento. Ofrece acceso a terrazas con vista preferencial a los escenarios, áreas de descanso con spa, zonas al aire libre, baños exclusivos, glitter station y más.

El Lolla: más que un festival

Lollapalooza no solo ofrece música en vivo. En su edición 2026 también volverán las instalaciones artísticas, talleres de bienestar, actividades sustentables, juegos, espacios familiares y propuestas gourmet de reconocidos chefs y marcas. Todo esto en un entorno pensado para todas las edades, ideal para compartir entre amigos o en familia.

Aunque todavía no se anunciaron los artistas, en redes sociales ya comenzaron las especulaciones. Y no es para menos: en su primera década en Argentina, Lollapalooza recibió a figuras internacionales como Red Hot Chili Peppers, Eminem, Metallica, Billie Eilish, The Weeknd, Post Malone, Rosalía, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Dua Lipa, Miley Cyrus, Kendrick Lamar y The Strokes, entre otros.

Entre los artistas nacionales han participado Fito Páez, Bizarrap, WOS, María Becerra, Duki, Miranda!, Lali, Tan Biónica, Trueno, Pedro Aznar, León Gieco y CA7RIEL & Paco Amoroso, por mencionar solo algunos.

Las entradas se adquirirán exclusivamente a través de la plataforma All Access. Para más información, recomendaciones y futuras novedades sobre el line up, se puede seguir al festival en sus canales oficiales y redes sociales @lollapaloozaar.