Zulemita Menem, dura con su hermano Nahir en medio del estreno de "Menem": "Mi papá no lo quería"

En diálogo con Baby Etchecopar en Basta Baby por Radio Rivadavia, la hija del ex mandatario respondió a sus hermanos: “Tengo que estar con la conciencia tranquila de haber hecho lo que correspondía en el momento. Que hablen. Que digan lo que quieran. A esta altura de la vida no me importa”.

Carlos Menem con sus hijos, Zulemita y Carlos Nahir Carlos Menem con sus hijos, Zulemita y Carlos Nahir, hoy enfrentados. (archivo) Gente

“Me duele decirlo, pero yo he tenido muchos encontronazos por el tema de Nahir. Mi papá no lo quería por todo lo que hacía y los problemas en que se metía. Me pedía por favor que no los deje a los chicos cerca de él. A pesar de eso insistí, traté de ayudarlo. Esto no les quita el derecho de heredar a mi padre en las partes que les corresponde”.

“Mi papá y mi mamá me criaron de una forma por la que no tengo la necesidad de victimizarme. El resultado de todo eso es haber criado bien a mis hijos, sanos, acompañarlo a mi viejo hasta último momento, tuve a mi mamá en casa y tengo mi empresa. Yo, feliz”, cerró al respecto.

Qué dijo sobre el estreno de “Menem”: “Nada de eso pasó”

En cuanto al ciclo producido por Amazon, consideró: “Vi toda la serie. En cuanto la largaron, la empecé a ver. Tiene muchísima ficción. Nunca metí mano y no tenía idea de los guiones de la serie. Si hubiera sido así, muchas de las cosas que están ahí, no las hubiera puesto o hubiera tratado de sacar. Nada de eso pasó”.

Ante los rumores que indicaban lo contrario y en línea con declaraciones del artista protagónico, explicó: “Pedí para ir a ver la filmación una vez. Asistí con mis hijos mientras actuaba Leo -Leonardo Sbaraglia-. Él se puso tan nervioso cuando me vio, que me tuve que ir. Griselda Siciliani, que hace de mi mamá, es increíble”.

Leonardo Sbaraglia - menem Leonardo Sbaraglia encarna a uno de los personajes políticos más polifacéticos de la historia argentina. Amazon Prime

“El día que fuimos con los chicos, el menor que era muy pegado a mi papá, cuando lo vio -a Sbaraglia personificado- se le llenaron los ojos de lágrimas y le impactó un montón. Está muy bien hecho”, relató emotiva.

“Cumenel es divina, vino a verme, me hicieron reportajes y estuve reunida con ella y Leo. Todos están muy bien hecho, pero el movimiento de las manos de él, cómo le sacó las manos a mi papá, es una cosa única”, concluyó Zulemita.