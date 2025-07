Un exfuncionario de Carlos Menem sugirió disolver el Congreso: "Lo que más ha dado son tristes espectáculos"

Los dichos del exfuncionario refieren a lo sucedido el pasado miércoles, cuando la Cámara de Diputados fue escenario de una serie de incidentes entre oficialismo y oposición, al increpar al diputado José Luis Espert. “ La tristeza que me dio el espectáculo de la Cámara de Diputados el otro día... me dio repugnancia. Fue tristísimo. La verdad es que para mí, que he luchado tanto para que vuelva al sistema, para que ellos crean en el sistema. Ver esa basura fue tristísimo ”, expresó Kohan.

En diálogo con FM Milenium, el exsecretario general analizó: “ En los gobiernos parlamentarios vos podés disolver el Parlament o, si llega un momento que se convierte en un obstáculo. Y no estoy yendo para los regímenes autoritarios”. “La verdad que es un Parlamento con 280 diputados, 72 senadores, que lo que más ha dado son tristes espectáculos este año. A veces me pongo a pensar si no habrá que replantearse el sistema ”, agregó.

@albertokohan , ex funcionario de Carlos Menem, en diálogo con @rominamanguel por @fmmilenium : "El kirchnerismo le hizo daño al país y al peronismo. Hoy el peronismo está hecho pomada, está huérfano. Hay muchos peronistas pero no hay peronismo". pic.twitter.com/vV6UCcXHvA

Además, Kohan también mencionó al peronismo y a la figura de Cristina Kirchner: “Para mí no hay nadie en el peronismo que me represente. Y nadie va a discutir mi peronismo. Yo fui secretario general del partido también. Me da tristeza por el peronismo, tristeza por el país”.

Embed @albertokohan, ex funcionario de Carlos Menem, en diálogo con @rominamanguel por @fmmilenium:



"Sostengo que Argentina tendría que tener el voto voluntario, como en EEUU. Qu vaya a votar el que quiera, me gusta". pic.twitter.com/eko1uQB8MI — A Confesión de Parte (@AConfesionDP) July 6, 2025

Sobre la condena de la expresidenta, ironizó: “En vez de bailar en el balcón, ¿por qué no le explica a los argentinos por qué está presa? En vez de pelearlo a Kicillof, preguntarle por qué firmó lo de YPF. Porque, en definitiva, acá la patria no te reclama nada. 'Dios y la patria me lo demanden'. Dios no sabemos, y la patria no demanda nada porque debe 17.000 palos de golpe de YPF y nadie es responsable“.