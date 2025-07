"Menem" estrena en Prime Video: todo lo que hay que saber de la serie antes de verla

Y finalmente llegó el día: la serie " Menem " , uno de los proyectos argentinos más ambiciosos en el streaming y a la vez uno de los más polémicos y esperados, estrenará este miércoles 9 de julio en Amazon Prime Video . Pensado estratégicamente o no, muchos destinarán el Día de la Independencia para maratonearla.

Primero, cuenta con dos protagónicos importantes: un irreconocible Leonardo Sbaraglia en la piel del ex presidente, fallecido en 2021, y Griselda Siciliani como su ex esposa Zulema Yoma.

Aunque el rodaje se concretó hace dos años, el estreno cae en un momento especialmente sensible: la figura de Menem vuelve al centro del debate público en una Argentina convulsionada, con Javier Milei (admirador del riojano) en la presidencia y Cristina Kirchner bajo prisión domiciliaria. “Ahora se resignifica todo”, dijo Sbaraglia. “Creo que va a conmover, movilizar e iluminar cosas”.

A pesar de no haber compartido previamente escenas juntos, Sbaraglia y Siciliani encontraron una química inmediata para representar a un matrimonio tan fogoso como conflictivo. “Nos veníamos buscando hace años. Es un baile que no arrancaba. Es para agradecer tener esta compañera”, expresó él con sinceridad. “Hubo una química medio instantánea porque no habíamos hecho nunca una escena juntos. Y nos tocaron estos dos...”, completó ella.

El desafío era alto. No sólo se trataba de encarnar a figuras públicas con historia viva, sino de lograr una recreación sin caer en la caricatura. “Hoy veo imágenes de Menem y me parece menos real, porque para mí es Leo”, dijo Griselda, admirada por la transformación de su compañero, que incluía dos horas y media diarias de caracterización y un trabajo corporal meticuloso. “Estaba en un viaje. Le quería contar un chisme y me contestaba como Menem”, recordó ella divertida.

Embed - Menem - Tráiler Oficial

En su caso, más que copiar un acento, Griselda decidió estudiar a Zulema en profundidad. “Cómo dice o entona, qué palabras usa, qué modismos y adjetivos repite”. Y aunque no llegó a conocerla en persona, espera que su retrato le resulte digno. “No le pedí permiso. Espero que le guste igual. Lo hice con mucho cariño”.

Sbaraglia sí se contactó con Zulemita Menem. “Me atendió muy bien. No sé si había leído los guiones, pero tampoco ése era el tema. Con Zulema no llegamos a conocernos. Entiendo las sensibilidades de ver la propia vida en una ficción”. En todo caso, para él la regla es clara: “Lo he hecho y lo hago: pedir permiso”.

Para ambos actores, la serie representa también un gesto hacia la producción nacional en tiempos difíciles. “Ojalá se vuelva a valorizar desde las instituciones, con tanto éxito que tuvimos con 'El Eternauta', que ha sido un éxito de todos”, reclamó Leonardo. “Hay que alimentar y defender nuestra cultura, nuestra identidad”. Siciliani coincidió: “Se nota que el público tiene ganas de ver ficción argentina. Pasa con cada cosa que se estrena con nuestra idiosincrasia y actores”.

En otra dimensión, la serie no busca esquivar las tensiones. “Filmar esto hace dos años y estrenarlo ahora, en este contexto tan diferente, lo resignifica todo”, dijo Griselda. Y Sbaraglia se metió de lleno en la comparación inevitable con la gestión actual: “Menem tenía gran capacidad conciliatoria. Todo lo contrario, y con respeto lo digo, de nuestro presidente. Quizás esté de moda cultivar el odio, la división, y sea eso lo que funcione... pero con eso nunca voy a estar de acuerdo”.

image.png

Sbaraglia recordó una anécdota para reforzar la idea: “Cuando Menem ganó la presidencia y Piazzolla dijo ‘me voy del país’, lo citó en su gabinete y terminaron amigos. No digo que todos los que piensan diferente puedan serlo, pero no está bueno este nivel de alimento del odio. Lo que está pasando también con los periodistas que opinan diferente... uno se solidariza”.

Recepción de la crítica

Desde su preestreno en eventos exclusivos hasta las primeras reacciones en medios especializados, "Menem" no ha pasado inadvertida. Críticos de diversos perfiles coinciden en destacar la ambición del proyecto, la cuidada reconstrucción de época y las potentes actuaciones de su elenco principal.

"El primer capítulo de 'Menem', retrato filoso de época con aura de thriller y buen manejo del sarcasmo, muestra sus cartas desde el comienzo. La del humor, el ingenio en los recursos narrativos y la decisión de no contar de más, exagerar ni quedarse a mitad de camino", escribió la crítica de Clarín.

"Maratonear una serie argentina no es algo habitual y Winograd, Sbaraglia y compañía consiguieron que lo hiciera con felicidad", escribió Diego Batlle en Otros Cines.

Las redes sociales también reflejan el interés del público: el tráiler superó el millón de visualizaciones en su primera semana y la expectativa se elevó cuando trascendieron comentarios elogiosos de figuras del entorno menemista. “Se ha visto tanto el tráiler que la gente te felicita por la calle y todavía no la vio”, comentó con asombro Sbaraglia.