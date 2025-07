Crece la polémica por la serie de Carlos Menem: Zulemita dió su opinión sobre la producción

ZULEMITA MENEM ROMPE EL SILENCIO SOBRE LA SERIE DE SU PADRE "Quedamos impactados con la personificación de mi papá" "Tuve reuniones por la serie" "No tuve acceso al guion de la serie" "No nos permitieron ver antes la serie" Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/6Jlkxsd8wg

Sin embargo, negó haber tenido injerencia en el contenido narrativo. “Escuchaba que yo había corregido partes, pero no tuve acceso. No nos permitieron verla antes ni acceder a nada de la información”, afirmó. Uno de los puntos que más le molestó fue la representación de un episodio sensible: la salida de su madre, Zulema Yoma, de la residencia de Olivos.

Carlos Menem con sus hijos, Zulemita y Carlos Nahir Carlos Menem con sus hijos, Zulemita y Carlos Nahir. Gente

“Si yo lo hubiese podido evitar, son cosas que no me gustan. Me imagino que en la serie habrá cosas que me gusten y otras que no. Mi papá fue quien cedió. Yo soy la hija de él, no tengo que hacer algo en contra de la decisión de mi padre”.

Consultada por Luis Ventura sobre ese día en particular, Zulemita evitó entrar en detalles, aunque el periodista recordó que se intentó internar a su madre con una ambulancia y que la llegada de la prensa impidió que se concretara. “Yo no estoy acá para revolver la vida de mis padres, que fue tormentosa para nosotros como hijos. Hoy tengo hijos sanos, despedí a mi papá en paz, y tengo a mi mamá conmigo. Eso fue lo que me dejó aquella vida, hacerme más fuerte”, sentenció.

La muerte de su hermano

En ese marco, también fue consultada por la muerte de Carlos Menem Jr. “No sé si soy una sobreviviente, yo no me voy a estar victimizando. Gracias a Dios estoy viva y no tuve que pasar por lo que pasó mi hermano. Siempre digo que me hubiera gustado que me toque a mí y no a él, porque yo sufrí mucho su muerte. Me crié con él, éramos ‘gemelos’. Yo sé lo que es perder a un hermano”.

Finalmente, reflexionó sobre la figura de su padre y su decisión de aprobar la serie. “Mi papá era un visionario. Cuando decía lo de los vuelos a la estratósfera se le reía todo el mundo. Él firmó lo de la serie hace muchísimo tiempo. Hace un mes que no paramos de hablar todos los días de esta serie. Él la eligió. Él fumaba abajo del agua, sabía con quién hacer las cosas. Es mantener su imagen y su memoria viva. Hasta su último respiro estaba consciente de todo. Se fue de a poquito para darme tiempo de asimilar su muerte. Le agradezco a Dios haber podido devolverle en vida lo que él hizo por mí”.