Actuó en Better Call Saul, cobra 100 dólares en regalías y hoy reparte paquetes para Amazon

El actor John Christian Love reveló que sus regalías por la exitosa serie apenas llegan a 100 dólares y que debió buscar empleo ante el freno de la industria audiovisual.

Un actor de Better Call Saul se encuentra en un trabajo convencional a pesar de su participación en la serie.

John Christian Love, conocido por interpretar a Ernesto en la premiada serie Better Call Saul, sorprendió a sus seguidores al revelar su presente laboral lejos de las cámaras y de los millones de dólares. Actualmente trabaja como repartidor de paquetes para Amazon, enfrentando una realidad económica que contradice el glamour que suele asociarse con los actores de Hollywood.

Love, quien dio vida al leal amigo de Jimmy McGill durante 11 episodios, compartió su situación a través de un foro de repartidores. Su mensaje fue directo: aunque su rostro es reconocido por millones, hoy se encuentra de entrega en entrega para poder subsistir. La noticia generó un fuerte impacto entre los fanáticos de la serie, quienes desconocían las dificultades financieras de los talentos secundarios.

image El mito de las regalías y los trabajos fuera de la pantalla El actor explicó que sus ingresos residuales, esos pagos que los artistas reciben por las retransmisiones de sus obras, son insignificantes. Lejos de las fortunas que se imaginan para series de este calibre, Love recibe apenas unos 100 dólares de forma esporádica. Esta situación lo obligó a mantener empleos convencionales incluso durante sus años de mayor actividad en los sets de grabación.

La industria del entretenimiento atraviesa un fenómeno de contracción severa que afecta principalmente a los actores de reparto. A diferencia de las grandes estrellas con contratos blindados, los trabajadores secundarios dependen de una rotación constante de proyectos que hoy está paralizada por reajustes financieros en los grandes estudios de Estados Unidos. Esta falta de flujo laboral convierte a los empleos en la economía de plataformas en la única salida inmediata para cubrir gastos, pese a la precariedad de las condiciones y la falta de beneficios reales.

image Proyectos fallidos y el apoyo de las figuras consagradas La mala racha de Love incluyó un proyecto que parecía ser su gran oportunidad: la película Lone Wolf. En este filme trabajó junto a figuras como Bryan Cranston y Lily Gladstone, pero la producción se quedó sin fondos y el elenco nunca recibió su pago. Cranston denunció públicamente el hecho, asegurando que no terminaría el filme hasta que todo el equipo recibiera su remuneración correspondiente.

image Love no es un recién llegado a la logística y detalló que su trayectoria en el rubro es extensa, habiendo pasado por diversas empresas antes de su experiencia actual. A pesar del desgaste físico y mental que implica su rutina actual, el actor asegura que no ha abandonado su vocación artística. Actualmente se encuentra desarrollando sus propios proyectos para intentar salir de un sistema de trabajo que, según sus palabras, lo está agotando profundamente. Su historia pone en evidencia la fragilidad laboral de quienes sostienen las grandes producciones televisivas desde roles secundarios.