Tiene 25 años, invirtió 600 dólares tras trabajar en cocinas y hoy factura 350 millones con viandas fitness

Francisco Virga , un joven de 25 años c on experiencia en cocinas de Italia y Miami, transformó una inversión inicial de 600 dólares en Kino, un negocio de nutrición deportiva que facturó 350 millones de pesos en 2025 . Hoy, su estructura opera bajo el modelo de ghost kitchen , eliminando costos fijos para maximizar la inversión en marketing digital.

La génesis de Kino combina el aprendizaje empírico en el exterior con una estructura familiar técnica. Tras trabajar en un food truck en Italia y encargarse del área de postres en un hotel de Miami, Virga regresó a Argentina con la idea de replicar el modelo estadounidense de viandas proteicas con tablas nutricionales detalladas. El proyecto comenzó en la cocina del restaurante de su madre en Recoleta , operando únicamente por las tardes cuando el local cerraba al público.

Sin embargo, el crecimiento real no llegó por la expansión física, sino por la migración hacia una ghost kitchen o "cocina fantasma" en el microcentro porteño. Este modelo permite a la marca tercerizar la producción completa bajo sus propias recetas estandarizadas, eliminando la necesidad de alquilar locales, comprar maquinaria pesada o gestionar una nómina extensa de cocineros en relación de dependencia. Actualmente, la empresa funciona con solo dos empleados directos, delegando el resto de la operación en agencias y plantas especializadas.

Uno de los pilares del éxito de Virga no reside en su formación gastronómica, sino en su capacidad para entender el retorno de inversión en plataformas digitales. Al descubrir el potencial de la pauta publicitaria en Meta (Instagram y Facebook) , la producción saltó de 500 a 1.300 viandas de forma inmediata.

La empresa destina sistemáticamente el 15% de su facturación bruta a publicidad digital en Meta, Google y TikTok. Virga asegura haber trabajado con más del 60% de los influencers fitness de Buenos Aires , lo que genera una validación social constante frente a su público objetivo. El enfoque exclusivo en pauta digital, descartando eventos presenciales que no arrojaron resultados medibles, permitió escalar el negocio hasta las actuales 3.500 unidades mensuales.

Por qué salir de la operativa diaria salvó el negocio

Un momento crítico en la trayectoria de Kino ocurrió al superar las 2.000 viandas mensuales, cuando el negocio entró en un periodo de estancamiento. Según explica el material, Virga pasaba sus jornadas "apagando incendios", una trampa común para los fundadores de pequeñas empresas que terminan asfixiando el crecimiento estratégico por atender la urgencia diaria.

Para romper ese techo de cristal, el emprendedor implementó un cambio de mentalidad gerencial: tomó distancia de la cocina y el reparto para enfocarse en la eficiencia. "Redujo costos para aumentar la pauta publicitaria y reinvertir con mayor eficiencia, contrató a una persona en atención al cliente para mejorar la fidelización", señala la fuente. Este mecanismo de profesionalización del área de posventa y la delegación de la logística permitieron que la marca volviera a crecer de forma orgánica y sostenible.

Diferenciación mediante el etiquetado nutricional específico

En un mercado saturado de viandas genéricas, la ventaja competitiva de Kino se apoya en la precisión técnica. Con el asesoramiento de su tía nutricionista y su madre ingeniera agrónoma, la marca diseñó tres planes específicos: mantenimiento, definición y volumen. El producto estrella es el pack de definición, con un valor actual de $98.900 por 7 unidades, enfocado en un cliente de entre 25 y 45 años que busca resultados físicos concretos.

A diferencia de otros servicios de comida a domicilio, cada vianda de Kino incluye una tabla detallada de macronutrientes. Esta transparencia es clave para un consumidor que, aunque no sea un atleta de alto rendimiento, entiende la importancia de la ingesta proteica controlada para cumplir sus objetivos de gimnasio.

Expansión y proyecciones para 2026

El negocio se financió íntegramente mediante la reinversión de utilidades, sin recurrir a capitales de riesgo ni socios externos. Con una facturación anual de $350 millones en 2025, la proyección para el segundo semestre de 2026 es alcanzar los $80 millones mensuales. La hoja de ruta de la empresa contempla replicar el modelo de ghost kitchen en otras ciudades de Argentina, manteniendo la estructura mínima y la fuerte inversión digital que le permitió dejar de ser un emprendimiento emergente para consolidarse como un jugador relevante en la nutrición deportiva.