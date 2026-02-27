27 de febrero de 2026 - 12:18

Murieron los tapados largos: una nueva tendencia para el otoño-invierno 2026

En otoño-invierno 2026 baja el tapado largo y sube la chaqueta con cuello alto: cómo elegirla y combinarla para abrigarte con estilo.

Por Andrés Aguilera

Este otoño-invierno 2026, el cambio no es “de un día para el otro”, pero sí se nota: el tapado largo deja de ser la opción automática y gana terreno una prenda más práctica y estructurada. La tendencia del momento es la chaqueta (especialmente de cuero) con cuello alto, ideal para looks urbanos y fáciles.

Cuál es la nueva tendencia 2026 y por qué desplaza al tapado largo

La prenda que más se repite como “abrigo protagonista” es la chaqueta con cuello alto (muy vista en versiones de cuero, y también en pana o telas tipo sastrería). La gracia está en el detalle: el cuello subido y abotonado enmarca la cara, suma estructura y abriga sin necesidad de bufanda.

Ojo: esto no significa que el tapado desaparezca. De hecho, varios medios hablan del regreso de los tapados de paño como alternativa a la puffer. Lo que cae es el largo maxi como “única respuesta” para el frío: en 2026 hay más foco en prendas más cortas o modulables, que te resuelven el día real (bondi, oficina, salida, etc.).

Cómo elegir una chaqueta con cuello alto que te favorezca y dure

  • Cuello: que cierre bien sin ahogarte; si te molesta, no la vas a usar.

  • Hombros: tienen que calzar prolijos (si caen demasiado, te agranda).

  • Largo: a la cintura o a mitad de cadera suele ser el más versátil para Argentina.

  • Material: cuero o eco-cuero con buena caída; si es muy rígido, se nota barato.

  • Cierre: botones o broches firmes (el cuello alto “vive” de ese detalle).

Cómo combinarla en otoño-invierno 2026: 6 fórmulas que funcionan en Argentina

La manera más fácil de usarla es dejar que sea la prenda que “ordena” el look. Probá estas combinaciones:

  • Jean oscuro recto + remera lisa + zapatillas blancas: urbano y limpio.

  • Pantalón sastrero + sweater fino: te queda prolijo sin esfuerzo.

  • Total black (arriba y abajo): la chaqueta suma textura y presencia.

  • Falda + botas: buen balance entre estructura y femineidad.

  • Buzo liso + pantalón recto: el cuello alto “levanta” el look casual.

  • Camisa + chaleco tejido debajo: si hace frío en serio, sumás capas sin volumen.

Si querés un extra trendy (pero no obligatorio), la estética de abrigos con pelo / piel sintética también aparece como alternativa fuerte en 2026, usada como pieza protagonista arriba de básicos.

