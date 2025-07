"Es un infierno": Yanina Latorre filtró el grave estado que Nico Vázquez atraviesa luego de su ruptura

“Me llamó Nico Vázquez . Hablamos, no estaba enojado . Hablé con un Nico Vázquez destrozado, llorando. Me contó mucho de su intimidad, me contó mucho de la relación con Gime”, reveló la periodista en Sálvese Quien Pueda. Según detalló, Vázquez la contactó tras enterarse de que ella estaba preguntando por la separación , lo que precipitó su decisión de hacer pública la noticia.

El duro momento que atraviesa Nico Vázquez

La panelista compartió su impresión personal luego de la conversación. “Le dije, ‘no llores, no me des explicaciones’, porque él a mí no me debe dar ninguna explicación. Me dijo que la vida era un infierno, que ellos quisieron decirlo antes, porque ella se fue un mes de vacaciones a Madrid”, relató. Y añadió una interpretación sobre lo que pudo haber ocurrido: “Hablé tanto con él y lo escuché tanto que ahora pienso al revés: para mí, ella lo dejó a él. Es que la separación entiendo que fue mutuo acuerdo, pero hoy me contó un drama. Esto la vienen remando hace más de un año”.