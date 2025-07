Rompió el silencio Gimena Accardi y habló del video de Nico Vázquez y Mercedes Oviedo

Embed - EXCLUSIVO, GIMENA ACCARDI ROMPIÓ EL SILENCIO: "Tratamos de remarla, pero no pudimos"

Gimena Accardi enfrentó los rumores de terceros en discordia

Luego, le consultaron cómo impacta que se hable de terceros en discordia y ella respondió con templanza que "impacta cero porque sé que no es cierto". Luego fue ella quien decidió hablar de los rumores de su ex con sus compañeras de elenco: "Por empezar, el video con Mercedes... Nico es una persona que baila así con sus amigas, yo la conozco a Mercedes y es un amor. Yo bailo así con mis amigos, esté o no Nico presente. Cualquiera que nos conoce sabe como somos, el mal de los actores, ni idea".

"Hay mucho amor y siempre confío en que ahora estamos viviendo este momento, no sé qué va a pasar en diez años. Nico es el hombre de mi vida", dijo con la voz entrecortada.

"Hablamos porque no tenemos nada que ocultar", aclaró la artista sobre por qué ambos decidieron salir a hablar luego de que compartieron los comunicados y en medio de los rumores de terceros en discordia.