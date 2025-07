Ángel de Brito sufrió un grave accidente y no pudo conducir LAM: "Me duele mucho"

Ángel de Brito debió ausentarse de su conducción en LAM. El famoso conductor sufrió un accidente mientras jugaba al pádel. La noticia generó un gran revuelo no sólo en redes sociales, sino también en sus compañeros de transmisión, que fueron sorprendidos ante la noticia.

La ausencia de Ángel de Brito en LAM Mientras Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno comentaban la ruptura de Nico Vázquez y Accardi, el clima cambió abruptamente cuando Ochoa interrumpió la charla con un tono serio: “Tengo un último momento de algo peor… Lo voy a comentar acá para que todo el mundo lo sepa. Ángel de Brito sufrió un accidente, hoy no va a LAM”. La elección de palabras generó tensión, pero fue rápidamente contenida por Bongiorno: “Aclaremos que no es un accidente grave, está bien…”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1943075681174458856&partner=&hide_thread=false Ángel de Brito se lesionó jugando al pádel y no estará esta noche en #LAM



En su lugar conducirá Pepe Ochoa pic.twitter.com/3bxnOxn2es — fefe (@fedeebongiorno) July 9, 2025 Con mayor calma, Ochoa explicó que el conductor se había desgarrado jugando al pádel: “No va a venir a LAM tampoco. Claramente Ángel estaba en la guardia. Me puso: ‘Tuve un desgarro en pádel, tengo reposo. No voy a LAM. Me duele mucho. Sentí como que me atacaba un tigre’, porque entiendo que la gamba hizo un mal movimiento”.

Los comentarios de sus compañeros Bongiorno buscó relativizar el episodio: “Puede pasar haciendo deportes, como pasa todo el tiempo. No tenemos idea de la recuperación. Le mandamos un beso a Ángel”. En tono más liviano, Ochoa bromeó sobre el destino de los conductores: “Sale Fefe, se cura, entra Ángel, después me toca a mí con la gamba…”. Bongiorno respondió con ironía: “Por lo menos la de Ángel es más digna que la mía. Yo como un pelotudo pisé mal, me fracturé”.

La audiencia de Bondi Live, que seguía la transmisión, se alarmó ante el anuncio inicial. “Chicos… no me putee todo el chat”, pedía Ochoa. Bongiorno le reprochó: “Es que amigo, no podés decir ‘tuvo un accidente’. Hasta yo me quedé mudo”.