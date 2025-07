Evitó un escándalo mayor: Mauro Icardi dejó a sus hijas bajo la custodia de Wanda Nara

Luego de varios días de máxima, se cerró un nuevo capítulo en el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara . El futbolista del Galatasaray regresó al complejo Chateau Libertador, donde días atrás se dió el escandaloso conflicto con su ex pareja, para reintegrar a sus hijas.

El juez Pablo Hagopian autorizó el cambio con el aval del Ministerio Público Tutelar y del Defensor de Menores, con el fin de compensar el tiempo que el futbolista no pudo compartir con sus hijas el viernes 27 de junio , cuando un conflicto prolongado de diez horas impidió concretar el encuentro.

La resolución judicial

La resolución especifica: “Autorizo al Sr. Mauro Emanuel Icardi a reintegrar a sus hijas, con sus mascotas, al domicilio materno el día de la fecha, en el horario comprendido entre las 18 y las 19 horas”. Además, se habilitó el ingreso a la cochera de cortesía del edificio para preservar la privacidad del momento, medida adoptada para evitar aglomeraciones o episodios similares al ocurrido días atrás, cuando fue necesaria la intervención de la Policía de la Ciudad y del SAME.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara fue formalmente notificada del nuevo esquema el 2 de julio. Sin embargo, según consta en el expediente judicial, no respondió a la resolución ni presentó objeciones, dejando vencer el plazo para cualquier tipo de impugnación.

Las indirectas a la China Suárez

Mientras tanto, la conductora regresó esa misma mañana al país, tras pasar algunos días en Uruguay. Allí se refirió con ironía a la reciente compra de una propiedad en ese país, conocida como “la casa de sus sueños”. En declaraciones al ciclo A la tarde (América), deslizó lo que pareció ser una indirecta a Icardi y a la actriz Eugenia “la China” Suárez: “Por suerte tengo muchos sueños. La vida es eso”.

El picante comentario de Wanda Nara a Mauro Icardi. El picante comentario de Wanda Nara a la China Suárez.

Luego agregó: “Más adelante hablo de los sueños que me quedan por cumplir porque después me copian. ¡Dejá que los cumpla yo! ¡Está bueno que cada uno tenga sus propios sueños!”. También anticipó que evalúa producir una serie inspirada en el formato del reality Love is Blind, que llegaría a Netflix, junto a otros proyectos audiovisuales en los que estaría involucrada como protagonista y productora.