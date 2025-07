Gladys "La Bomba" Tucumana comentó el duro momento que atraviesa por la muerte de su esposo

Gladys recurrió a un vivo en redes sociales para narrar, con voz quebrada pero firme, las transformaciones que dejó la pérdida de su pareja. Describió la necesidad de hablar como una forma de sostenerse en un momento en el que no encuentra alivio.

“Esto no tiene un tiempo, no tiene un tiempo decir ‘mañana voy a estar bien’”. Recalcó que la exposición no responde a un intento de generar compasión, sino de entablar una comunicación directa con sus seguidores, muchos de los cuales también le comparten relatos de duelo.