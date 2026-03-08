Timothée Chalamet en el ojo de la tormenta: sus polémicas declaraciones le podrían hacer perder el Oscar

El actor Timothée Chalamet , hasta hace poco considerado el "niño dorado" de Hollywood , atraviesa uno de los momentos más complicados de su imagen pública. Lo que comenzó como una charla distendida sobre las tendencias del cine junto a Matthew McConaughey terminó por desatar un conflicto internacional con las artes clásicas .

Durante la entrevista, Chalamet afirmó que no le interesaba trabajar en el ballet o la ópera , disciplinas que, según su percepción, intentan mantenerse vigentes “aunque ya a nadie le importen” .

Las reacciones no se hicieron esperar. Instituciones de renombre como la Ópera de Viena y el Royal Ballet and Opera respondieron con ironía y datos de asistencia masiva.

Durante una conversación con #MatthewMcConaughey para Variety, #TimothéeChalamet dijo que a nadie le importa el ballet y la ópera.

En un tono más combativo, la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra publicó un video viral instándolo a reconsiderar, asegurando que el género "está bastante vivo". I

ncluso la Ópera de Seattle lanzó una campaña de marketing aprovechando el desliz, ofreciendo un descuento del 14% en entradas bajo el código promocional “Timothee” .

Incluso la famosa Scala de Milán publicó un video con la frase del actor que dice "A nadie le importa" y luego compartieron imágenes del impresionante trabajo de artistas, bailares y músico en el famoso teatro.

¿Un obstáculo para la estatuilla dorada?

Esta controversia llega en el momento más inoportuno: durante el periodo de votación para la 98.ª edición de los Premios Óscar, donde Chalamet compite por su papel en Marty Supreme.

Diversos analistas sugieren que estos comentarios, calificados por algunos como “miopes” y “arrogantes”, podrían restarle votos frente a competidores veteranos como Leonardo DiCaprio o figuras en ascenso como Michael B. Jordan.

La percepción de distanciamiento con el público se vio agravada por anécdotas recientes, como el relato de que contaba con un chef privado en el set de Wonka que le preparaba tres desayunos distintos cada mañana para que eligiera uno.

El peso del pasado y el debate "Nepo Baby"

La polémica actual ha servido para reavivar antiguos cuestionamientos. En redes sociales volvió a cobrar fuerza el debate sobre los “Nepo Babies”, luego de que su representante revelara que el actor no ha realizado una audición en más de siete años, lo que muchos atribuyen a sus conexiones familiares en la industria. Chalamet es hijo de la actriz Nicole Flender y sobrino del director Rodman Flender.

Timothée Chalamet

Asimismo, su historial de decisiones estratégicas ha vuelto a ser examinado. Se recuerda su distanciamiento de Woody Allen tras filmar Un día lluvioso en Nueva York, cuando donó su salario a organizaciones benéficas en medio del movimiento #MeToo. Allen respondió posteriormente en su autobiografía acusando al actor de haberlo denunciado únicamente por conveniencia estratégica para mejorar sus oportunidades de ganar un Oscar.

A este complejo panorama se suman otros episodios de "mal gusto" que los internautas no olvidan, como el polémico sketch en Saturday Night Live donde bromeó sobre el grupo Hamas en pleno conflicto bélico, lo que le valió duras críticas por su falta de sensibilidad. Con la gala de los Oscar a la vuelta de la esquina, queda por ver si el talento de Chalamet será suficiente para eclipsar una racha de declaraciones que han puesto en duda su ética profesional y su madurez artística.