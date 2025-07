"Desde principio de año": Juanita Tinelli compartió el grave estado de salud mental que atraviesa

No es por el viaje a Turquía: se conoció por qué la China Suárez expuso las "adicciones" de Benjamín Vicuña

“Me quiero tomar un segundo para agradecerles por todo el amor que estoy recibiendo con sus comentarios sobre el TikTok que subí. Me sanan el alma y soy una afortunada por recibir tanto amor . Gracias, de verdad”, escribió. Luego reflexionó sobre la dificultad de mostrarse vulnerable en público, especialmente cuando se tiene exposición mediática.

Para cerrar, la joven remarcó el valor de haber conectado con otros a partir de su video: “ Gracias por su preocupación . Somos humanos y sé que mi mensaje le llegó a mucha gente y se han sentido identificados, yo con eso ya gané ”. La repercusión de sus palabras renovó el interés en las experiencias personales que Juanita ha compartido en distintos espacios, particularmente sobre el modo en que lidia co n la exposición, los prejuicios y la presión estética .

“Es difícil. A mí me cuesta mucho. Siempre me han criticado mucho, en especial, por mi cuerpo”, reconoció. Y añadió: “Te encasillan si sos modelo y si sos flaca. Es mi genética... Pero no sé, es ir llevándolo”.

Sobre los ataques en redes, fue clara: “¿Cómo me llevo con los haters? Hay días que me levanto con ganas de llorar y hay días que, la verdad, que se vayan todos a la...”. También visibilizó los efectos emocionales del rechazo que enfrentan muchas jóvenes dentro de la industria del modelaje.