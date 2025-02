Filtraron los audios del exnovio de Juanita Tinelli: "Cuando estoy con ella, solo pienso en vos"

Juanita Tinelli había apostado al amor de la mano de Camilo Castagnola. Sin embargo, pocas semanas después de mostrarse junto al polista, la joven habría decidido poner fin a la relación por una traición.

Desde LAM (América) sacaron a la luz los polémicos audios del deportista. En las notas de voz se escucha a Catagnola hablarle a "Catalina", la otra joven con la que tendría un romance paralelo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1893093535420719284&partner=&hide_thread=false Camilo el novio de Juanita Tinelli la niega #LAM pic.twitter.com/mVDNGiLaO5 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 22, 2025 “Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo. Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad”, le habría dicho 'Jeta' Castagnola a Catalina. Luego le pidió conversar y cuestionó a los programas que trataron el tema.

“Sé que vos no les contaste nada, pero alguien fue a ellos y me tienen repodrido. Yo juego al polo y no estoy para estas pel...”, señaló el deportista. Y agregó: “Sé que me equivoqué por calentura y tardé un montón en darme cuenta. Todos cometemos errores, pero tampoco es para que me trates así. Sé que te va a parecer una pel..., pero cuando estoy con ella solamente pienso en vos".