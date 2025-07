Benjamín Vicuña le respondió a La China Suárez tras su furioso comunicado: la polémica respuesta

Después del fuerte comunicado que Eugenia “La China” Suárez publicó contra Benjamín Vicuña , el actor chileno decidió romper el silencio en LAM. Sus declaraciones llegaron tras una serie de acusaciones que generaron revuelo en redes y medios, donde su ex le dijo “infiel” , “mal padre” y “adicto” .

La actriz había cuestionado duramente a su exesposo luego de que él le revocara el permiso para viajar a Turquía con sus hijos , Magnolia y Amancio. Vicuña eligió no confrontar, pero dejó en claro su postura.

En el descargo, Suárez lo llamó irónicamente “el papá del año” y lo acusó de haberle sido infiel durante el embarazo, de no cumplir con su rol de padre y hasta de tener problemas con las drogas.

Y agregó: “Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.

"No voy a contestar tanto odio. Mis hijos saben qué clase de padre soy. Realmente no lo puedo creer, no me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos".



Consultado por Ángel sobre una posible…

Pampita defendió a Vicuña

Cabe mencionar que Pampita se comunicó con Yanina Latorre en medio del escándalo y defendió el rol como padre de Vicuña. "Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso", comenzó diciéndole a la conductora de Sálvese quien pueda (América TV).

En ese sentido, destacó la pampeana: "Siempre fue así, su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos, yo lo he dicho siempre".