"Algo hicimos mal todos": el enojo de Benjamín Vicuña por la exposición de sus hijos con la China Suárez

Con evidente cansancio por el tema, Vicuña instó a los medios y al público a no mediatizar decisiones familiares que pertenecen al ámbito privado. Entre frases sinceras y un tono conciliador, dejó en claro que la medida responde a la necesidad de establecer equilibrio y estructura para sus hijos, sin involucrar problemas extraños ni conflictos de pareja.

Embed - BENJAMÍN VICUÑA VS. LA CHINA SUÁREZ: "POR MIS HIJOS TENGO QUE ACTUAR"

El actor no ocultó su descontento por el enfoque mediático que se le dio al tema: “Para toda la gente que está tan interesada, no sé por qué , la verdad que algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema… Mis hijos van de vacaciones conmigo, después van con su mamá, ya estar hablando en televisión es un montón”.

Con claridad, resumió que la logística familiar -y no un conflicto mayor- motivó la revocación del permiso de viaje. “La madre tiene todo el derecho del mundo de poder viajar y acompañar a su pareja y los hijos tienen todo el derecho del mundo de ir al colegio, de estar con sus hermanos, de tener su rutina, de estar escolarizados . Y es así, le vamos a encontrar la vuelta”, sostuvo Vicuña, ratificando que su principal preocupación pasa por los derechos y el bienestar de los menores.

El actor hizo hincapié en que su vida gira en torno a sus hijos: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por mis hijos. Yo trato de aclarar siempre con una sonrisa, no me gusta estar dando explicaciones, llevo seis meses dando explicaciones. De mis hijos tengo que hablar y tengo que actuar. Pero hablen de lo otro, mis hijos no son personajes del espectáculo”.