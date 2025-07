"Nunca me mostré": el alarmante video de Juanita Tinelli en una crisis de llanto que desató preocupación

Embed - Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas. Sé que el dolor no es eterno pero aveces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida. Nunca me mostré vulnerable. Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance. Sabe que no estás solo. Todos sentimos y somos seres humanos. Te quiero, los quiero y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas.

@jutinelli Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas. Sé que el dolor no es eterno pero aveces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida. Nunca me mostré vulnerable. Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance. Sabe que no estás solo. Todos sentimos y somos seres humanos. Te quiero, los quiero y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas. som original - música ponto