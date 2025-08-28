Flow transmitirá en vivo Lollapalooza Argentina 2026: cómo verlo

Flow, el servicio de televisión en vivo y streaming de Telecom Argentina, transmitirá en vivo la edición 2026 de Lollapalooza Argentina, uno de los festivales más importantes del mundo y nuestro país.
El Lollapalooza 2026 se hará del 13 al 15 de marzo en San Isidro, y se podrá ver en exclusiva por Flow a través de 4 canales.
Flow, el servicio de televisión en vivo y streaming de Telecom Argentina, transmitirá en vivo la edición 2026 de Lollapalooza Argentina, uno de los festivales más importantes del mundo y nuestro país.
El evento se realizará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con la presencia de grandes artistas internacionales y nacionales. La totalidad de los shows podrá seguirse en todo el país a través de cuatro canales de Flow: el 605 (escenario Flow, con entrevistas, móviles y contenidos exclusivos) y los 606, 607 y 608, que transmitirán en directo los escenarios Samsung, Perry’s y Alternative.
Los clientes de Flow podrán disfrutar del festival en vivo desde sus casas en cualquiera de sus dispositivos: televisor, computadora, tablet o celular.
El canal 605 ofrecerá no solo los shows del escenario principal, sino también entrevistas exclusivas, móviles en vivo desde el Hipódromo, notas de color e invitados especiales. Por su parte, los canales 606, 607 y 608 estarán dedicados a los distintos escenarios para transmitir la experiencia completa.
Para quienes aún no cuentan con el servicio, Flow ofrece la posibilidad de contratar su versión digital Flow Flex, que no requiere decodificador ni instalación y permite acceder a todos los contenidos de forma inmediata.
El festival sorprendió al anunciar un lineup encabezado por 10 headliners de primer nivel:
Sabrina Carpenter
Tyler, The Creator
Chappell Roan
Deftones
Skrillex
Lorde
Doechii
Turnstile
Lewis Capaldi
Paulo Londra
Además, estarán presentes artistas argentinos como Ratones Paranoicos, Soledad Pastorutti, Yami Safdie, Massacre y Spaghetti Western, junto a una gran variedad de bandas internacionales y emergentes.
En marzo de 2026 el Lollapalooza volverá a ser el epicentro de la música en San Isidro, Buenos Aires. Para quienes no puedan asistir, la cobertura exclusiva de Flow permitirá vivir el festival desde los hogares.