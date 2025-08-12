Mendoza se llena de rock: estos son los recitales más esperados para lo que queda del año

“El rock está muerto” es una frase que se viene pronunciando hasta el cansancio. No desde hoy ni desde ayer, sino más bien desde hace por lo menos cuatro o cinco décadas, cuando el sonido eléctrico y rasposo de este género fue derivando a infinitos otros subgéneros más “blandos”, comerciales e impuros, que atrajeron la atención de los oyentes más jóvenes, siempre principales destinatarios de esta música.

Pero si bien la afluencia de espectáculos y de artistas convocantes que no pertenecen al rock es clara, no es menos cierto que las bandas de rock , especialmente las de nuestro rock (y pop) argentino aún atraen multitudes. Y, por eso, conocer la gran cantidad de grandes representantes de este género que llegarán a Mendoza en lo que queda de 2025 resulta un atractivo. Aquí repasamos algunos de esos eventos, entre los que destaca un festival que debutará en este calendario: el Festival Montaña .

Las Pelotas . El 23 de agosto Las Pelotas se presentará en el Auditorio Ángel Bustelo. Con su gira 6x6, la banda liderada por Germán Daffunchio celebrará 36 años de trayectoria con grandes éxitos como Brilla (1991), Capitán América (1994), Siento, luego existo (2007) o Ya lo sabés (2020). También presentarán un anticipo de su nuevo disco. Para la banda es muy importante seguir componiendo, mantenerse vigentes.

Auténticos Decadentes. La última vez que esta banda visitó estas tierras fue en marzo, como banda invitada para la Fiesta de la Cosecha. En ese momento, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, dejaron al público boquiabierto con versiones sinfónicas de clásicos como La Guitarra, El Murguero y Besándote. Esta vez, la banda oriunda de Almagro, volverá para celebrar los 30 años de Mi Vida Loca, un disco que rompió esquemas y amplió los horizontes de lo que se entendía por rock nacional. Se presentarán en el Bustelo el 7 de septiembre.

Skay Beilinson y Los Fakires . El grupo estará también en el Bustelo, aunque su turno será el sábado 13. El exguitarrista de Los Redonditos de Ricota ha logrado consolidar este nuevo proyecto manteniendo la esencia de la mítica banda de sus orígenes. Pero es algo más, algo distinto. Skay genera en el público algo inconfundible, un ambiente muy particular, crudo, casi místico con sus acordes. Se espera un show minimalista, centrado en generar intimidad entre la audiencia y los artistas.

Beto Cuevas. El chileno será el protagonista la siguiente noche, el domingo 14 de septiembre, con un evento internacional. El exintegrante de La Ley presentará en el Teatro Mendoza su show acústico, un homenaje al inolvidable MTV Unplugged.

Airbag. El 27, la banda de los hermanos Sardelli llegará al Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Los artistas arriban como parte de una gira titulada El Club de la Pelea, con la que buscan consolidarse como una banda de multitudes, con grandes estadios para sus presentaciones.

Guasones y Estelares. A fines de septiembre estos grupos estarán en el estadio Arena Maipú. Se presentarán por separado, los días 26 y 28 respectivamente. Ambas formaciones nacieron en La Plata a principios de la década del 90 pero su consolidación nacional llegó en la segunda mitad de los 2000. En el caso de Guasones sería a partir de la publicación de su cuarto disco Toro Rojo (2005), que incluye los hits Reyes de la Noche y Down. Estelares por su parte lo lograría con el disco Sistema Nervioso Central (2007) con canciones como Ella Dijo y Un día Perfecto.

Octubre

Los Caballeros de la Quema. Vuelven a la provincia los autores de canciones como Avanti Morocha, Fulanos de Nadie o Malvenido. La cita será el viernes 3 de octubre en el Arena Maipú. La banda encabezada por Iván Noble, que lideró los rankings musicales a principios de los 90, pasó más de 25 años sin publicar ningún disco. En septiembre, sin embargo, antes de llegar a la provincia, habrán estrenado Fiesta de Zombies, el nuevo material discográfico.

Morat y Camila. También en el mismo escenario, se presentarán dos importantes bandas de pop latino. El 14 será el turno de Morat, originaria de Colombia que agotó entradas apenas salieron a la venta. El 21 le tocará a Camila. El trío mexicano presentará Regresa Tour para rendir tributo a su nuevo álbum y a su legado musical, que incluye éxitos como Todo cambió, Mientes y Abrázame.

Festival Montaña. Quizás el evento más esperado de ese mes sea la primera edición de este evento, el 18 de octubre en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo. Ese día se compartirán escenario No Te Va Gustar, Trueno, Dillom, El Kuelgue, Cruzando El Charco, Peces Raros, Zoe Gotusso, Niños Del Cerro, La Blunty y Magnolia Monti. El creador del Cosquín Rock, José Palazzo, estará a cargo de esta producción y se propone consolidarla como el festival más importante de Mendoza, al que seguramente asistirán miles de personas.

Noviembre

La Bersuit. Hace pocos días también este grupo confirmó visita para el 1 de noviembre. Se presentarán en Nido Club para festejar 25 años de su disco Hijos del Culo, producido por Gustavo Santaolalla, que incluye canciones como El viejo de arriba, Desconexión sideral y Negra Murguera. Para anunciar la gira, la banda actualizó la foto con la misma niña, aunque esta vez ya adulta, 25 años después.

Mendoza, polo de atracción para múltiples artistas

Si bien aún hay resto para el anuncio de más espectáculos hasta diciembre, ya se puede afirmar que este 2025 fue especialmente pródigo en cuanto a los grandes artistas que han pasado por la escena mendocina.

El regreso de Los Piojos al Anfiteatro Frank Romero Day, fue probablemente el hecho más esperado y conmovedor.

Pero también pasaron por aquí La Renga, Divididos, Miguel Mateos, el Duki, Lali y Miranda!, entre otros. Todos, artistas que no sólo son muy convocantes, sino que despiertan pasiones en su público.