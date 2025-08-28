Lineup oficial de Lollapalooza 2026: estos son los artistas y las bandas confirmadas

Lollapalooza , el festival más importante de Argentina y uno de los más famosos del mundo, confirmó este jueves su lineup para la edición 2026 con tres días de música en vivo, ofreciendo una grilla con los mejores artistas locales e internacionales y shows para todos los públicos.

"Antártida: Dominio Uno": el impresionante documental con voz en off de Darín se verá en el Cine Universidad

Florencia Canale presenta su libro en Mendoza: "La novela histórica abre puertas a lectores que están dispuestos a bucear en el pasado"

Con producción de DF Entertainment, el fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo , el Hipódromo de San Isidro volverá a convertirse en el epicentro musical de la región, reuniendo a miles de fans con una propuesta variada de la mejor música internacional y local así como arte, gastronomía, y actividades imperdibles.

Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde y Skrillex encabezan los shows. También estarán Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, el argentino Paulo Londra y muchos más artistas.

Cada año, el Lollapalooza es sinónimo de grillas diversas para celebrar grandes leyendas musicales o descubrir jóvenes talentos, para revivir sonidos del pasado y conocer los más innovadores géneros.

Además de las estrellas internacionales como Sabrina Carpenter, Lorde y Chappell Roan, destacan los artistas nacionales Paulo Londra, Ratones Paranoicos, Soledad Pastorutti, Yami Safdie, Massacre y los mendocinos Spaghetti Western.

Lineup Lollapalooza Argentina 2026 Lineup Lollapalooza Argentina 2026

LINK PARA COMPRAR ENTRADAS - LOLLAPALOOZA ARGENTINA 2026

Si bien las primeras entradas (Early Bird) se agotaron en apenas 24 horas, quedará habilitada una nueva etapa de venta general en la web de All Access una vez publicados los artistas y las bandas que formarán parte del festival.

Cuándo y dónde retirar las pulseras para el Lollapalooza Argentina 2026

A partir de diciembre se anunciarán las fechas y los puntos de canje habilitados para las pulseras (entradas), además del envío a domicilio de acuerdo al orden en el que se hicieron las compras.

Coronavirus: pese al pedido de cancelar shows, anuncian que el Lollapalooza sigue en pie Lollapalooza Argentina

En su primera década en Argentina, por Lollapalooza Argentina pasaron por sus escenarios artistas internacionales de la talla de Red Hot Chilli Peppers, Billie Eilish, Miley Cyrus, Twenty One Pilots, Justin Timberlake, The Weeknd, The Killers, The Strokes, Foo Fighters, Olivia Rodrigo, Arctic Monkeys, Drake, Limp Bizkit, entre otros. A su vez, los escenarios hicieron brillar a talentos argentinos como Lali, Tan Biónica, María Becerra, CA7RIEL & Paco Amoroso, WOS, Trueno, Miranda! y Usted Señálemelo, por ejemplo.

Desde que llegó al país en 2014, el festival logró instalarse en la agenda cultural del país como el festival más esperado por los amantes de la música en vivo. Con producción de DF Entertainment, C3 Presents y el artista Perry Farrel, se trata de un evento único que une cada año alrededor de 330.000 amantes de la música con más de 100 músicos de todos los géneros.

Durante los tres días de shows no solo se presentan voces ya consagradas a nivel global, sino también músicos locales y otros emergentes; por lo que es una gran oportunidad para descubrir nuevos artistas desde el mediodía hasta la noche.

Desde la primera edición local del festival creado por Perry Farrel, más de 750 artistas pasaron por los escenarios de Argentina. Entre ellos, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Billie Eilish, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, SZA, Jack White, Imagine Dragons y Tame Impala.

Lollapalooza Argentina 2023 Lollapalooza Argentina

A estos se suman Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, The XX, Sam Smith, Calvin Harris, Mac Miller, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Lil Nas X, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, Marshmello, Babasónicos, Airbag, Lali, María Becerra, Miranda!, Duki, Bizarrap, Paulo Londra, Jhay Cortez, Illya Kuryaki and the Valderramas, Khea, Trueno, Pixies, Phoenix, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Liam Gallagher, Nine Inch Nails, Jack Harlow, The 1975, Interpol, Anderson.Paak & The Free Nationals, Wiz Khalifa, Soundgarden, Machine Gun Kelly, Cazzu, Hardwell, Mumford & Sons, Vampire Weekend, Chance the Rapper, Cigarettes After Sex, Khalid, Halsey, Kali Uchis, Troye Sivan.

Además de la música, la gastronomía de Lollapalooza se destaca por su variedad: cinco patios gastronómicos con más de 100 propuestas que celebran la cocina de todo el mundo. También existe una sección para niños: el Kidzapalooza, un festival dentro del festival con propuestas infantiles, shows, talleres y actividades artísticas. Es por eso que los menores de 10 años entran gratis al festival acompañados de un adulto con entrada.

Otra arista del evento es la promoción del cuidado del medioambiente y el estilo de vida sostenible.