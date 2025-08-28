El Cosquín Rock 2026 busca bandas locales: cómo subirte al "line up"

Cosquín Rock Radio lanza un concurso para que una banda amateur del interior del país pueda presentar su música en el mítico festival. Cómo participar.

Cosquín Rock Radio busca artistas locales para participar en la edición 2026 del festival

"Sacamos las Bandas del Garage" es el nombre del concurso para que las bandas emergentes del interior del país participen del Cosquín Rock 2026. Está organizado por Cosquín Rock Radio, la emisora asociada al emblemático festival de música y parte de Cadena 3.

Cualquier banda que haga rock, blues o sus derivados y con menos de 8 integrantes -todos mayores de 18 años- están habilitadas para participar de la convocatoria, que cierra el 15 de octubre de 2025.

El creador de Cosquín Rock trae su Festival a Mendoza En la última edición del Cosquín Rock participaron más de 110 mil personas Gentileza Los interesados deberán enviar dos canciones en formato MP3 a un grupo de radios ya definidas y completar una ficha de inscripción. Los organizadores del concurso realizarán una preselección regional y un jurado elegirá a una banda ganadora, que se presentará en vivo en el Cosquín Rock 2026.

Las 10 bandas que queden entre las mejores, además, tendrán difusión en Cosquín Rock Radio y sus redes sociales.

Ciro La última edición del festival causó furor por el regreso de Los Piojos Gentileza Podés consultar el listado completo de emisoras en la página web de Cadena 3. En Mendoza, las emisoras asociadas son: