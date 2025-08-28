"Es devastador": Silvina Escudero reveló su drámatica lucha por ser madre

En diálogo con Nazarena Vélez, la modelo contó la experiencia que marcó un antes y después en su vida.

Silvina Escudero habló sobre el proceso que enfrenta en su búsqueda por convertirse en madre. En diciembre de 2023 había preocupado a sus seguidores con mensajes que anticipaban un momento de vulnerabilidad, y en febrero de este año reveló que había perdido un embarazo. Esa experiencia, que definió como devastadora, marcó un antes y un después en su vida.

La dramática historia de Silvina Escudero En diálogo con Barbie y Nazarena Vélez, dentro del ciclo Storytime (Bondi Live), Escudero abrió su corazón y compartió detalles de este duelo junto a su marido, Federico, con quien contrajo matrimonio en 2022. Antes de abordar ese presente, también recordó el distanciamiento con su hermana Vanina, vínculo que logró recomponer después de un año difícil.

“Siento que estoy en un momento bisagra. Vengo de años muy complicados y trato de poner el pecho”, expresó con emoción. Al ser consultada sobre si se refería a la maternidad, respondió: “Sí. Pasamos por muchos duelos, situaciones muy tristes y con mucha angustia”. La artista confesó que, aunque en sus redes suele mostrar alegría, muchas veces no refleja su realidad. “Conté la pérdida de un embarazo, pero no fue la única. Y es devastador, sobre todo para la mujer que pone el cuerpo, que deja trabajos y responsabilidades”, señaló.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BONDI LIVE (@bondi_liveok) Los mensajes de apoyo que recibe Escudero reveló que, desde que hizo público su testimonio, recibe mensajes de mujeres y hombres que atraviesan situaciones similares. “Me escriben parejas destrozadas, maridos que me dicen que no saben cómo levantar a sus esposas de la cama. Nos acompañamos desde la intimidad de las redes”, relató. Aun en medio de ese dolor, sostuvo que intenta mantener una visión positiva: “En mis historias muestro alegría porque entiendo que la vida es así. A mí me tocó esta y a otros les toca otra distinta. No es lo que queremos, es lo que es. Y tenemos que hacer lo mejor con eso. ¿Qué hago llorando en la cama?”.

Silvina Escudero subió la temperatura con un conjunto de ropa interior para el infarto Silvina Escudero. La bailarina subrayó además la importancia de la terapia en este proceso y confesó que incluso pensó en escribir un libro sobre su experiencia, aunque lo considera complejo por las posibles sensibilidades que podría despertar. “Escucho hablar de maternidad y me dan bronca algunas cosas, porque si no lo viviste, no lo entendés. Yo entré 22 veces a un quirófano en tres años. Soy positiva, pero hay momentos en que el brillo se apaga”, reveló.