Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron el nombre de su hijo: ¿hay embarazo?

La pareja de famosos anunció el nombre que le pondrían a su hijo y el motivo por el que lo eligen sin dudarlo.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvieron a estar en el centro de la escena esta vez por un motivo que va más allá de la música y el fútbol. Aunque ninguno confirmó públicamente su reconciliación, las fotos recientes juntos en Miami alimentaron las versiones. Ahora, un periodista español aseguró que la pareja no solo piensa en boda, sino que ya habría elegido el nombre de su primer hijo.

La bomba la soltó Roberto Antolín en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Según contó, Lionel Messi sería el padrino de la boda y, además, del primer hijo de la pareja. “Ellos tienen definido ponerle Lionel a ese hijo, 100 x 100, garantizado”, afirmó con contundencia.

Antolín, quién había dado el anunció de casamiento muchos meses antes de que se confirmara, explicó que el vínculo entre De Paul y Messi no se limita al vestuario de la Selección. "La mano que le ha echado Lionel a Rodrigo en este mercado de pases ha sido tremendo. Para mí es más importante la vida que la profesión y el primer hijo, si es varón, se llamará Lionel. Es todo simple y claro", sostuvo.

Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul y Tini Stoessel ya decidieron el nombre de su primer hijo. Web El periodista también adelantó que la vida de la pareja en Miami será más tranquila y con foco en la familia. “En dos o tres años Rodrigo formará una familia con Tini”, señaló. El ex Racing que firmó un contrato por cuatro años con el Inter de Miami, estaría proyectando instalarse definitivamente allí junto a la artista.