12 de agosto de 2025 - 10:30

Quién es la modelo que tendría un romance con Martín Menem y un famoso exfutbolista a la misma vez

En los últimos días se dio a conocer la noticia de que una famosa modelo podría estar llevando un romance con el político y un exdeportista argentino.

Martín Menem estaría comenzando un romance con una famosa modelo.

Martín Menem estaría comenzando un romance con una famosa modelo.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

¿Familia ensamblada? Shakira se mostró junto a Zulú y Mael de la Rúa, los hijos de su ex Antonio de la Rúa. Al lado están Milan y Sasha, sus hijos con Piqué.

La foto que confirma la vuelta de Shakira y Antonio de la Rúa: familia ensamblada

Por Redacción Espectáculos
El abogado mediático Roberto Castillo es pareja de Cinthia Fernández. Asumió la defensa de Julieta Silva, acusada de golpear a su esposo Lucas Giménez.

El novio de Cinthia Fernández es el nuevo abogado de Julieta Silva y habla de "estigmatización social"

Por Redacción Policiales

La mujer en cuestión es Ivana Figueiras, una empresaria y modelo de 38 años, conocida hasta ahora por su discreción y su vínculo pasado con Sebastián Ortega, productor de Underground y con quién perdió un embarazado.

El rumor de la relación entre Menem e Ivana empezó a correr fuerte cuando Jorge Rial, en el programa Revueltos (Carnaval Stream, junto a Viviana Canosa), soltó: “A las minas en el Congreso les gusta, tiene mucha facha”, refiriéndose al riojano.

Embed - ¿Nuevo romance entre un político y una modelo?

"Se conocieron, se gustaron y están conociéndose, vamos a decirlo de alguna manera", agregó el exconductor de Intrusos. Canosa, por su parte, apuntó: "Cómo le gusta al político vincularse con la gente de la farándula" y destacó que Ivana "tiene un perfil bajísimo, no es de esas modelos que salen en todas las tapas de revistas".

Ivana Figueiras
Ivana Figueiras estaría comenzando un romance con Martín Menem mientras se la relaciona con Dario Cvitanich.

Ivana Figueiras estaría comenzando un romance con Martín Menem mientras se la relaciona con Dario Cvitanich.

Yanina Latorre también habló del supuesto romance de Martín Menem

En medio del revuelo, Yanina Latorre salió a cruzar a Canosa con firmeza. Desde Miami, Latorre aseguró que "Ivana no está con ningún político" y aclaró que la modelo está en una etapa de "nos estamos conociendo" con un famoso, pero que "no es político", haciendo crecer la teoría que Cvitanich podría ser ese hombre.

Mientras ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió oficialmente el romance, Ivana aportó su propia ironía desde Instagram, publicando un video en el que unos nenes le preguntan si fue novia de Sebastián Yatra, junto a la frase: "Por si me quieren inventar un novio más". Una respuesta que parece marcar el cansancio que tiene con los rumores que la involucran.

Ivana Figueiras
Ivana Figueiras estaría comenzando un romance con Martín Menem mientras se la relaciona con Dario Cvitanich.

Ivana Figueiras estaría comenzando un romance con Martín Menem mientras se la relaciona con Dario Cvitanich.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Otra jornada caliente en Diputados.

Pese a los intentos del Gobierno, la oposición logró quórum en Diputados para debatir fondos universitarios y ley Garrahan

Por Redacción Política
Dario Cvitanich y Chechu Bonelli estarián en una nueva relación.

Borrón y cuenta nueva: Chechu Bonelli y Dario Cvitanich se dieron otra oportunidad en el amor

Por Agustín Zamora
El Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina.

El Chaqueño Palavecino se quedó "dormido" en La Voz Argentina y dejó memes imperdibles

Por Redacción Espectáculos
estrenaran una cuarta temporada de soy luna y sus protagonistas revelaron todos los secretos del regreso

Estrenarán una cuarta temporada de "Soy Luna" y sus protagonistas revelaron todos los secretos del regreso

Por Rocío Sileci