Quién es la modelo que tendría un romance con Martín Menem y un famoso exfutbolista a la misma vez

Martín Menem volvió a ser noticia, pero no por el escándalo de los contratos entre una empresa de su familia y el Estado, sino por un romance que empieza a sonar fuerte. Según se rumorea, el presidente de la Cámara de Diputados y referente de La Libertad Avanza, estaría conociendo a una modelo conocida de nuestro país.
La mujer en cuestión es Ivana Figueiras, una empresaria y modelo de 38 años, conocida hasta ahora por su discreción y su vínculo pasado con Sebastián Ortega, productor de Underground y con quién perdió un embarazado.
El rumor de la relación entre Menem e Ivana empezó a correr fuerte cuando Jorge Rial, en el programa Revueltos (Carnaval Stream, junto a Viviana Canosa), soltó: “A las minas en el Congreso les gusta, tiene mucha facha”, refiriéndose al riojano.
"Se conocieron, se gustaron y están conociéndose, vamos a decirlo de alguna manera", agregó el exconductor de Intrusos. Canosa, por su parte, apuntó: "Cómo le gusta al político vincularse con la gente de la farándula" y destacó que Ivana "tiene un perfil bajísimo, no es de esas modelos que salen en todas las tapas de revistas".
Como si fuera poco, el diputado no la tiene fácil para conquistar a la modelo, puesto que a ella también se la relaciona con Darío Cvitanich, el exfutbolista de Boca y Racing, que fue noticia recientemente por haberse confirmado su separación de Chechu Bonelli.
Ivana Figueiras estaría comenzando un romance con Martín Menem mientras se la relaciona con Dario Cvitanich.
Yanina Latorre también habló del supuesto romance de Martín Menem
En medio del revuelo, Yanina Latorre salió a cruzar a Canosa con firmeza. Desde Miami, Latorre aseguró que "Ivana no está con ningún político" y aclaró que la modelo está en una etapa de "nos estamos conociendo" con un famoso, pero que "no es político", haciendo crecer la teoría que Cvitanich podría ser ese hombre.
Mientras ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió oficialmente el romance, Ivana aportó su propia ironía desde Instagram, publicando un video en el que unos nenes le preguntan si fue novia de Sebastián Yatra, junto a la frase: "Por si me quieren inventar un novio más". Una respuesta que parece marcar el cansancio que tiene con los rumores que la involucran.
Ivana Figueiras estaría comenzando un romance con Martín Menem mientras se la relaciona con Dario Cvitanich.