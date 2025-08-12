Quién es la modelo que tendría un romance con Martín Menem y un famoso exfutbolista a la misma vez

En los últimos días se dio a conocer la noticia de que una famosa modelo podría estar llevando un romance con el político y un exdeportista argentino.

Martín Menem volvió a ser noticia, pero no por el escándalo de los contratos entre una empresa de su familia y el Estado, sino por un romance que empieza a sonar fuerte. Según se rumorea, el presidente de la Cámara de Diputados y referente de La Libertad Avanza, estaría conociendo a una modelo conocida de nuestro país.

La mujer en cuestión es Ivana Figueiras, una empresaria y modelo de 38 años, conocida hasta ahora por su discreción y su vínculo pasado con Sebastián Ortega, productor de Underground y con quién perdió un embarazado.

El rumor de la relación entre Menem e Ivana empezó a correr fuerte cuando Jorge Rial, en el programa Revueltos (Carnaval Stream, junto a Viviana Canosa), soltó: “A las minas en el Congreso les gusta, tiene mucha facha”, refiriéndose al riojano.

¿Nuevo romance entre un político y una modelo? "Se conocieron, se gustaron y están conociéndose, vamos a decirlo de alguna manera", agregó el exconductor de Intrusos. Canosa, por su parte, apuntó: "Cómo le gusta al político vincularse con la gente de la farándula" y destacó que Ivana "tiene un perfil bajísimo, no es de esas modelos que salen en todas las tapas de revistas".

Como si fuera poco, el diputado no la tiene fácil para conquistar a la modelo, puesto que a ella también se la relaciona con Darío Cvitanich, el exfutbolista de Boca y Racing, que fue noticia recientemente por haberse confirmado su separación de Chechu Bonelli.