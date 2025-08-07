7 de agosto de 2025 - 14:43

Dario Cvitanich se defendió y explicó todo sobre su separación de Chechu Bonelli

Luego de conocerse la decisión, el exfutbolista optó por romper el silencio y habló de la separación de la periodista.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La ruptura generó impacto, no solo por la duración del vínculo, sino también por la imagen de estabilidad que proyectaban. Sin embargo, el amor “se esfumó, se disolvió y se transformó”, como definieron en su entorno, dando lugar a una nueva etapa en la vida de ambos.

Hasta ahora, el exfutbolista había optado por el silencio. Pero en las últimas horas enfrentó por primera vez a los medios y se refirió públicamente al final del vínculo con la modelo y conductira. Así, sorprendió con su mirada íntima sobre el proceso de separación.

Qué dijo Dario Cvitanich sobre su separación

En una entrevista en Todo pasa, Matías Martin trató de llevar al exfutbolista al plano personal, aunque con éxito moderado. “Te separaste hace poco, un mes, dos...”, comentó el conductor, a lo que el ex delantero de Boca y Racing respondió: “Hace un poco más de tiempo, no vamos a entrar... Salió y nada. Obviamente tenemos tres chicas”.

Al salir de la entrevista, Cvitanich fue abordado en su auto por Ale Guatti, cronista de Intrusos, quien buscó indagar más, pero sin suerte, a pesar de que él se mostró más que amable: “No hay mucho más que contar, todo muy bien por suerte. Súper bien”, dijo, sin abrirse demasiado a la intimidad.

Aunque con visible incomodidad, evitó ahondar en los motivos por respeto a su familia y prefirió la discreción mientras entraba en su camioneta. “Pasando la transición que haya que pasar, pero de verdad no pasó nada, te agradezco por venir, pero no hay mucho para hablar, perdón ¿eh?”, cerró.

