Dario Cvitanich se defendió y explicó todo sobre su separación de Chechu Bonelli

Luego de conocerse la decisión, el exfutbolista optó por romper el silencio y habló de la separación de la periodista.

La separación tras 14 años de relación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich impactó con fuerza en el mundo del espectáculo y el deporte. La noticia sorprendió a quienes seguían de cerca la historia de una de las parejas más estables y queridas del ambiente.

La pareja, una familia consolidada con tres hijas, sorprendió al confirmar su distanciamiento definitivo en mayo, y el anuncio activó una oleada de especulaciones sobre los motivos detrás de esta drástica decisión.

La ruptura generó impacto, no solo por la duración del vínculo, sino también por la imagen de estabilidad que proyectaban. Sin embargo, el amor "se esfumó, se disolvió y se transformó", como definieron en su entorno, dando lugar a una nueva etapa en la vida de ambos.

Hasta ahora, el exfutbolista había optado por el silencio. Pero en las últimas horas enfrentó por primera vez a los medios y se refirió públicamente al final del vínculo con la modelo y conductira. Así, sorprendió con su mirada íntima sobre el proceso de separación.

Qué dijo Dario Cvitanich sobre su separación En una entrevista en Todo pasa, Matías Martin trató de llevar al exfutbolista al plano personal, aunque con éxito moderado. "Te separaste hace poco, un mes, dos...", comentó el conductor, a lo que el ex delantero de Boca y Racing respondió: "Hace un poco más de tiempo, no vamos a entrar... Salió y nada. Obviamente tenemos tres chicas".