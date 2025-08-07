Moria Casán dejó mudo a Mario Pergolini: "Lo que me gusta de vos es que no sos..."

Moria Casán estuvo como invitada al nuevo programa de Mario Pergolini y, fiel a su lengua karateca y expresiones sorpresivas, lanzó un comentario al conductor que lo dejó sin habla. “Lo que me gusta de vos es que no sos…”, inició La One en “Otro día perdido”.

Extraño es que todavía quede algo que Pergolini no haya escuchado, mucho menos que llegue a sorprenderlo y aún más exótico que lo deje sin respuesta. Pero, por supuesto, Moria tiene un talento único para sorprender con sus frases filosas. Desde el “Si querés llorar, llorá” a “Mamita sos muy vueltera” este jueves sumó una nueva al repertorio.

Mario inició la entrevista preguntándole si le gustaba la televisión; una respuesta obvia teniendo en cuenta que el mayor recorrido mediático de la ex vedette fue en la pantalla chica.

“Hice todo mi ciclo de análisis de mi vida en la tele, todo lo que se de mi me lo sacaron los periodista de la tele”, respondió y aseguró que siempre fue muy genuina sobre lo que le pasaba.

Sin embargo, el comentario que descolocó a Pergolini llegó después, cuando ella argumentó que no disfruta la radio por eso no va a los programas, con una única excepción: la que le pertenece al conductor, “Vorterix”.

Me invitaste a tu radio y nunca voy, pero a la tuya si. No es por halagarte pero me pareces un tipo vanguardista, con otro concepto”, introdujo. Y remató: “sabes lo que me gusta de vos, Mario Pergolini, es que no sos pajero”.

La justificación de La One

Con risas incómodas de Pergolini y sorpresivas del público por la ocurrencia de La One, Moria aclaró: “Parece una vulgaridad, pero es que no es el tipo libidinoso. Es una grosería, tal vez, pero es como que no tiene la libinosidad que tienen los hombres de poder... algunos”.

Y, conforme a la velocidad oral que la caracteriza, en referencia a los hombres mediáticos explicó que se distingue de aquellos que tienen un poder mediático y que le dan asco.

“Hay tan poco hombre que no es mirón, y eso me encanta. Siempre mantuviste una distancia, un respetuoso, una cosa rara en el medio, conozco bastante. La mayoría no estaría respondiendo a eso", cerró más seria.

Lo que todos se preguntaban implícitamente es a qué figuras del espectáculo y del poder se referiría la diva como que son “mirones”: Entre agradecido, y con ganas de zanjar el tema, Pergolini respondió que se iba a hacer una remera con la frase.