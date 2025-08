Una famosa periodista confesó que Mario Pergolini la quiso agredir: "Pasaron cosas que..."

La reciente vuelta de Mario Pergolini a la televisión sigue generando repercusiones de todo tipo. Esta vez, una nueva situación del pasado involucra al conductor de Otro día Perdido con un hecho de violencia, en el que es el principal protagonista.

Mientras en Intrusos analizaban las constantes repercusiones sobre el regreso de Pergolini a la pantalla chica, Marcela Tauro confesó que es cierto que el ex CQC quiso ahorcarla.

Mario Pergolini La periodista recordó el momento en el que Mario Pergolini trató de ahocarla. Web “Llegó a intentarlo. Fue en los noventa. Yo trabajaba en Indiscreciones y no sé si llegué a dar una información, si la dije del todo o no... Él estaba participando de Almorzando con Mirtha Legrand en el estudio de Bernardo de Irigoyen y yo en los estudios de Gelly. Cuando terminó el programa, yo estaba bajando una escalera; no había nadie en ese pasillo, y me agarró”, puntualizó.

Luego, Tauro contó que en esa oportunidad la salvó Jorge Rial, quien justo pasaba por el lugar en el que se produjo la agresión, y la periodista sumó: "En el medio pasaron cosas que actualizan el conflicto”. De esta manera, dio a entender que la tensión con Mario Pergolini se profundizó todavía más.

Embed - MARCELA TAURO REVELÓ UN VIOLENTO EPISODIO QUE SUFRIÓ CON MARIO PERGOLINI Marcela Tauro contó los detalles del episodio que vivió con Mario Pergolini Para saber más, Rodrigo Lussich le preguntó a la panelista si tuvo que ver con que ella hace muchos años contó que el conductor había tenido una relación con la hermana de su esposa. "Imaginate que yo no sé lo que hice ayer, no me voy a acordar lo que hice hace 40 años".