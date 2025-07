Mario Pergolini le respondió a Susana Giménez luego de sus duras críticas: "Tiene razón"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BONDI LIVE (@bondi_liveok)

La respuesta al conflicto y su relación con Tinelli

Pergolini también justificó el enojo de Susana: “Yo supongo que si me hubiesen tratado a mí como la tratamos a ella, no les hablo nunca más”. Aunque no se cruzaron en eventos públicos ni en viajes, el conductor dijo comprender su negativa a asistir a su ciclo: “Con los años que tiene está en todo su derecho de no ir al programa de nadie”. Además, recordó sus antiguos roces con Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand, diferenciando el carácter estratégico de esta última: “Mirtha en eso era mucho más viva porque entendió las peleas mucho antes”.