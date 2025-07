Rodrigo Lussich cruzó a Mario Pergolini y revivió los demonios del pasado: "Me decian trolo"

"¡Me dijo viejo, aburguesado y gordo!", exclamó Mario Pergolini en una de las últimas emisiones del programa. "Lo de aburguesado puede ser. Ok, me iré de vacaciones a otros lados, viviré de otra forma, no tengo problema, pero lo de gordo me dio por las pel... les soy sincero ", remató el exvicepresidente de Boca.

El conductor de América finalizó su descargo con un pase de factura con un viejo resquemor. "Cuando no era políticamente correcto. Cuando estaba bien decir cualquier cosa, en tu programa, en CQC, me decían trolo todas las semanas".

¿Te acordas? Me agarraban en los eventos y me hacían bullying. Me pasaban en el Top Five y me hacían conch... toda la semana. Lo hacía ustedes y era re cool. La verdad que no hubo intención de mi parte de ofenderte, cosa que sí la hubo de parte de ustedes en CQC", cerró sin filtros.