Nadie lo podía creer: el talento que Joaquín Furriel reveló frente a Mario Pergolini

Agustín Aristarán, alias Rada, redobló la apuesta e imitó un dinosaurio, sumando efectos de sonido propios. Furriel, tentado por el juego, le pidió a Pergolini que participara. El conductor declinó: “ No me sale ninguno. La cara de ganso nada más ”, ironizó, y desvió la conversación con una declaración inesperada.

Mario Pergolini 1.jpg

La aparición de Cazzu en el nuevo ciclo

En otro episodio, la invitada fue Cazzu. El eje giró en torno a su libro Perreo y la posibilidad de enseñar a Pergolini los pasos básicos del género. El conductor planteó el desafío desde el desconocimiento total y la autodepreciación: “¿Es muy difícil hacer perreo para una persona de más de 60 años como yo?”, preguntó con sarcasmo.

La cantante aceptó el juego y comenzó a darle indicaciones básicas. Mientras intentaba imitar los movimientos, Pergolini dudaba: “¿Qué hago con las manos? ¿Esto se hace o no? ¿Manteca, manteca?”. Al notar la respuesta positiva del público, se soltó brevemente: “¡Va, va, va! Me entusiasmé, me entusiasmé. ¡No, no! Esto es todo lo que yo me puedo mover. No se rían”, dijo, sin poder contener la risa.

Cazzu mostró en Instagram su sorprendente look Cazzu.

El momento cerró con otra declaración reveladora: “No sería un ridículo, porque volví a la tele. Más ridículo que eso no va a haber”. La entrevista, aunque envuelta en un juego coreográfico, sirvió de excusa para que el conductor confesara algo más profundo: “Nunca he tenido la gracia. La de bailar es la que menos tengo. Y es una de las que más me hubiese gustado”.