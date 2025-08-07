7 de agosto de 2025 - 16:00

En medio de rumores por su salud, el Rey Carlos III busca un chef para el palacio y tiene altas exigencias

Con casi un mes de vacaciones y la habilidad de cocinar para políticos y líderes mundiales, parece ser el trabajo ideal.

El Rey Carlos III busca nuevo cocinero para el palacio.

El Rey Carlos III busca nuevo cocinero para el palacio. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El palacio anunció que busca un nuevo “sous chef”, término francés que se traduce literalmente como "subjefe de cocina". Es el segundo al mando en la jerarquía de una cocina profesional, justo por debajo del chef ejecutivo, y quien tiene tareas claves en el desarrollo de los menús reales.

¿Cuáles son las tareas que deberá asumir?

Los requisitos para ser “sous chef” del Rey Carlos III incluyen habilidades para desarrollar una serie de tareas especificadas en la postulación:

  • Garantizar operaciones fluidas y los más altos estándares de calidad del servicio
  • Planificar el menú diario
  • Estar siempre pendiente de tener los ingredientes necesarios en cada momento
  • Ayudar y supervisar la preparación de las comidas de todos los días
  • Supervisar a los chefs juniors
  • Además, en un apartado, aclaran que su servicio no estará reservado exclusivamente a la familia real, sino que se extenderá a líderes y dignatarios de todo el mundo cuando realicen visitas oficiales al Reino Unido.

Condiciones laborales digna de la realeza

Lo que realmente llama la atención de esta propuesta laboral son las condiciones que ofrece. La jornada es de 45 horas semanales repartidas en cinco días, con fines de semana libres, 25 días de vacaciones anuales y contrato indefinido. A eso se suman las comidas durante el turno.

El puesto es en las cocinas del Palacio de Buckingham, aunque el chef seleccionado podría tener que trasladarse a otras residencias reales como Balmoral o Sandringham, según lo requiera la agenda de la familia Windsor. Eso sí, los traslados se compensan con días libres adicionales.

Las exigencias de los paladares de Carlos III y Camilla.

Las exigencias de los paladares de Carlos III y Camilla.

Entre los beneficios que ofrece la Casa Real se destacan un plan de pensiones no contributivo con aportes del 15%, licencias por maternidad y paternidad con apoyo económico.

También contempla permisos especiales y descuentos exclusivos, como un 20 % en las tiendas del Royal Collection Trust, además de acceso gratuito a instalaciones reales.

¿Te querés postular? estos son los requisitos

Para poder ser candidato al puesto de “Sous chef” las exigencias son altas, como la categoría de comensales que tendrá.

Se requiere experiencia como “sous chefen cocinas de alto nivel, como restaurantes cinco estrellas. Destacan habilidades de liderazgo, organización y comunicación, ya que el rol implica supervisar al personal más joven y garantizar que todo funcione a la perfección.

Otro punto clave es la versatilidad culinaria: desde platos salados hasta repostería, pasando por menús adaptados a los gustos reales y eventos oficiales.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 28 de septiembre de 2025, minutos antes de la medianoche. El llamado apunta a cocineros con talento, personalidad y la habilidad de dominar desde el té perfecto hasta el plato favorito del rey Carlos III. Una oportunidad única para chefs que combinen excelencia técnica, vocación y sensibilidad en la cocina.

