7 de agosto de 2025 - 17:13

El dolor de Pablo Lescano tras la batalla campal en su show en Colombia: "Me rompiste el corazón..."

El líder de Damas Gratis compartió un mensaje en sus redes en el que expresó su dolor tras lo ocurrido en Bogotá.

Pablo Lescano
Los Andes
Por Redacción Espectáculos

El incidente conmocionó tanto al público como al propio artista, que utilizó sus redes sociales para expresar su dolor por lo ocurrido.

Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, escribió el líder de Damas Gratis, acompañado de una imagen oscura y sin más detalles sobre lo sucedido.

La palabra de Pablo Lescano en redes

A través de sus historias, Lescano se mostró desolado y reconoció sentirse “muy triste por todo lo sucedido”. Además, replicó mensajes de sus seguidores que también manifestaron su angustia por la cancelación del show. Muchos fans se solidarizaron con el músico y destacaron que él no tuvo responsabilidad alguna en lo ocurrido.

la palabra de Pablo Lescano tras el escándalo en su show

Hasta el momento, el músico no aclaró si reprogramará el concierto en Bogotá ni cuándo podría hacerlo. Mientras tanto, continúa con sus compromisos internacionales. Ya tiene fechas confirmadas en Estados Unidos: el 7 de agosto en Miami, el 8 en Nueva York y el 9 en Virginia.

El público colombiano, que esperaba con ansias la presentación del ídolo de la cumbia villera, se quedó con las ganas de verlo en vivo.

Las imágenes del caos en las inmediaciones del estadio se viralizaron rápidamente, y ahora se espera que las autoridades locales puedan esclarecer qué fue lo que desató la violencia.

