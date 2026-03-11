Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron vistos juntos en París y crecen los rumores de romance

Las versiones sobre un posible romance entre la actriz española Ester Expósito y el futbolista francés Kylian Mbappé comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas tras la difusión de imágenes de ambos compartiendo una salida en París .

Las fotografías, publicadas por la revista española Semana, muestran a la protagonista de la serie Élite y al delantero del Real Madrid durante una noche en la capital francesa, donde fueron vistos cenando, jugando al bowling y desplazándose juntos por la ciudad .

Según los reportes, el encuentro habría ocurrido el fin de semana del 7 y 8 de marzo . Testigos aseguraron haber visto a ambos en distintos puntos de París mientras el futbolista se encontraba en la ciudad para consultar a especialistas por una lesión en la rodilla.

Las imágenes difundidas por la prensa los muestran compartiendo una cena y una salida recreativa antes de dirigirse al hotel Le Royal Monceau, un establecimiento de lujo donde las habitaciones pueden superar los 20.000 euros por noche .

De acuerdo con la publicación, ambos habrían ingresado y salido del hotel por separado, aunque posteriormente fueron captados juntos en el vehículo que trasladó al futbolista hacia el aeropuerto.

Rumores que ya circulaban en redes sociales

Las especulaciones sobre el vínculo entre Expósito y Mbappé ya habían comenzado días antes en redes sociales. El bloguero francés Aqababe aseguró que la pareja se veía desde hacía varias semanas y mencionó un supuesto encuentro el 25 de febrero en Madrid.

Según esa versión, ambos habrían sido vistos besándose en el bar Pullman y luego cenando en un restaurante con vista a la Torre Eiffel. Las cámaras también habrían captado a la actriz y al futbolista llegando juntos al aeropuerto de Madrid tras descender del jet privado del delantero, acompañados por amigos del entorno de Expósito.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la relación, aunque las imágenes difundidas por la prensa europea alimentaron las versiones sobre un posible romance.