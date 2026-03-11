11 de marzo de 2026 - 12:41

Show confirmado: Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar se presentará en Mendoza

El homenaje a Serú Girán, por dos de sus ex integrantes, será el próximo 25 de julio. Ya se pueden adquirir las entradas.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El espíritu de Serú Girán vuelve a escena en una celebración única en la que David Lebón y Pedro Aznar revivirán las canciones de una de las bandas más importantes del rock.

Como parte de su gira nacional, los músicos se presentarán el sábado 25 de julio, en el Arena Maipú Stadium. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

Cómo será el show

Lebón y Aznar interpretan los clásicos de Serú Girán, temas que marcaron generaciones y dejaron una huella imborrable en nuestra historia musical. No es un simple homenaje: es el reencuentro de dos de sus creadores con un repertorio que sigue latiendo con la misma intensidad que el primer día.

Por la corta duración de la banda (cuatro años en la primera etapa y sólo dos conciertos en River en 1992) el recital en el Arena Maipú es una oportunidad excepcional e histórica para emocionarse y cantar en vivo con dos de sus creadores.

Serú Girán: legado y tributo

La vigencia de Serú Girán, de más de 40 años, se confirmó en abril de 2025, cuando Lebón y Aznar presentaron “Serú Girán - El Homenaje” ante 150 mil personas en el Festival Quilmes Rock, contando con la presencia de artistas invitados. Un mes después, en mayo de 2025, los músicos trascendieron fronteras con “Serú Girán - por Lebón & Aznar” en el Festival Cordillera de Bogotá.

Grandes himnos como “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer”, “Seminare”, “Cuánto tiempo más llevará”, “No llores por mí, Argentina”, “A cada hombre, a cada mujer” y “Perro Andaluz” y muchas más resonarán en el escenario mendocino.

