Q' Lokura sorprendió y anunció un show para marzo en Mendoza: cuándo y los detalles

Q' Lokura confirmó su regreso a Mendoza con dos fechas previstas para marzo, en pleno calendario vendimial . El grupo se presentará el domingo 8 de marzo en la Vendimia Solidaria y volverá a pisar suelo mendocino el lunes 23 , en el marco del 4° Festival del Malbec y del Olivo .

Fue la propia banda la que anunció las presentaciones a través de sus redes sociales, luego de la baja de su show en la Fiesta Nacional de la Vendimia . En un flyer correspondiente a su gira “ Q' Lokura en Movimiento Tour ”, el grupo incluyó ambas fechas en la provincia, en marzo.

La fecha del lunes 23 generó especial repercusión, ya que el municipio de Maipú aún no oficializó la grilla completa de artistas que participarán del festival que tendrá lugar en el Parque Metropolitano. Sin embargo, el posteo en Instagram de la banda cordobesa ya adelantó su presencia en el festival.

El 4° Festival del Malbec y del Olivo volverá a convertir al Parque Metropolitano Sur, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de marzo en el Parque Metropolitano Sur, en uno de los epicentros culturales y turísticos del departamento.

Durante tres jornadas consecutivas, vecinos y visitantes podrán acceder a una propuesta que combina música en vivo, gastronomía, degustaciones y actividades culturales.

La organización planteó cada día con una identidad definida. El sábado estará dedicado a la familia, con eje en la tradición, las raíces y la identidad territorial. El folclore, el vino y los productos olivícolas funcionarán como símbolos del terruño y de la historia productiva de Maipú.

El domingo apuntará a un público joven, con una impronta dinámica y propuestas innovadoras que buscarán mostrar la versatilidad del malbec y del olivo en diálogo con nuevos lenguajes culturales.

El lunes cerrará con el Día de Fiesta, una jornada pensada como celebración colectiva. La picada compartida, el vino tinto y las aceitunas aparecerán como ritual de mesa familiar maipucina y mendocina, junto a una programación musical orientada a convocar a distintas generaciones en una misma pista.

En ese contexto, la presencia de Q' Lokura suma un condimento fuerte. El grupo mantiene una convocatoria masiva en cada provincia que visita y su regreso a Mendoza, con doble presentación confirmada, promete convertirse en uno de los momentos más esperados del mes.